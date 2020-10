Covid-19, Zicchieri sta bene: dimesso dal Goretti il parlamentare della Lega

Shares

LATINA – E’ tornato a casa, a Terracina, il deputato della Lega Francesco Zicchieri dimesso dall’ospedale Goretti dove era stato ricoverato per l’aggravarsi delle condizioni generali di salute dovuta al Covid-19. Al parlamentare sono bastati sei giorni di cure nel reparto di Malattie Infettive dell’ospedale di Latina per ottenere il via libera al ritorno a casa. E’ stato lui stesso a pubblicare un post sui social per annunciare la bella notizia.

“Vorrei ringraziare gli angeli eroi del personale medico e sanitario dell’ospedale Santa Maria Goretti , sono unici e super preparati, eccellenza della nostra Italia, persone così rendono orgoglioso il nostro paese – scrive Zicchieri –

Un grazie a mia moglie, ai miei figli e alla mia famiglia per la vicinanza e l’amore che mi hanno trasmesso, un saluto e un grazie a tutti voi per il sostengo e l’interesse nei miei confronti”.