Covid-19, 78 nuovi casi in provincia di Latina: 35 solo nel capoluogo

LATINA – Un nuovo picco preoccupante di contagi a Latina e provincia. Dopo i 42 di ieri oggi sono 78 i nuovi positivi con un’impennata nel capoluogo che da solo ne registra 35.

I contagi sono emersi in 14 comuni di tutta la provincia con un balzo a Sonnino dove se ne contano 7. Il quadro è il seguente: : Aprilia (4), Cisterna di Latina (2), Cori (3), Fondi (5), Latina (35), Minturno (5), Monte S. Biagio (1), S.

Felice Circeo (1), Sabaudia (2), Santi Cosma e Damiano, di Sermoneta, Sezze , Sonnino e di Terracina .

Non si registrano nuovi decessi.

I casi totali salgono a 1722 (indice di prevalenza al 29,93), quasi mille gli attualmente positivi (990) di cui 115 ricoverati in ospedale.

Oggi al drive in del Sani di Latina fila bloccata per un problema informatico che ha costretto gli operatori alla registrazione manuale e gli utenti ad un’attesa estenuante che nemmeno la prenotazione ha potuto evitare.

Restano attive anche le postazioni drive in di Aprilia, Gaeta e Priverno per l’esecuzione del test antigenico o molecolare con i seguenti orari:

GAETA: attivo dalle ore 9:00 alle ore 15:00 dal lunedì al sabato

c/o ex Ospedale Monsignor Don Luigi di Liegro via salita cappuccini

APRILIA : attivo dalle ore 9:00 alle ore 14:00 dal lunedì al sabato

c/o Fiera (mercato dei fiori) località Campoverde Km 46,600 (direzione Latina) della SS.148 Pontina

PRIVERNO: attivo dalle ore 8:30 alle ore 13:30 dal lunedì al sabato

c/o la Casa della Salute sita in via Madonna delle Grazie