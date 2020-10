Il ministro Speranza alla Janssen di Latina: “Dobbiamo costruire la nostra resistenza al Covid”

Shares

(foto ufficio stampa Comune di Latina)

LATINA – Il Ministro per la Salute Roberto Speranza a Latina questa mattina in visita alla Jannsen una delle maggiori aziende farmaceutiche del territorio. Nella sede di Borgo San Michele si tiene il convegno su L’innovazione per la salute dei pazienti e dell’economia dell’Italia. Ad accogliere il Ministro il prefetto Maurizo Falco, il sindaco di Latina Damiano Coletta e le altre autorità cittadine e provinciali.

«La chiave per superare questo momento difficile e vincere il Covid – ha detto il Ministro – è raggiungere una perfetta sinergia tra tutti i livelli istituzionali e i comportamenti dei cittadini. Il ruolo dei Sindaci è fondamentale, perché loro sono i primi ad avere il polso della situazione di ciò che accade a livello locale».