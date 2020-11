Covid, il Nas di Latina multa un pediatra: visitava senza applicare le misure di sicurezza

Shares

LATINA – Controlli del NAS di Latina nel sud Pontino in un ambulatorio pediatrico che operava in assenza di misure di prevenzione per il contenimento dell’epidemia in corso. Lo studio è stato chiuso provvisoriamente per tre giorni, mentre il medico che lo gestiva è stato sanzionato amministrativamente per 600 euro.

Due persone sono state denunciate invece dopo una verifica presso alcuni laboratori autorizzati ad effettuare tamponi rapidi per la ricerca del Covid-19, per aver prodotto certificazioni false. I due indagati, infatti, avevano dichiarato alla Regione Lazio di effettuare i propri test al prezzo calmierato di 22 euro, richiedendo invece agli utenti una tariffazione superiore.