I NOSTRI LIBRI
Emanuele Blandamura vince la V edizione del Premio letterario sportivo Invictus School
CISTERNA – Si è svolta oggi nell’aula consiliare del Comune di Cisterna di Latina (LT) la finale della quinta edizione del Premio Letterario Sportivo Invictus School, organizzato dalla casa editrice Lab DFG, col sostegno del Comune di Cisterna, della Regione Lazio e del Ministro per lo Sport e i giovani. Vincitore di questa edizione è stato “Dentro e fuori dal ring” di Emanuele Blandamura e Antonino Mancuso. Entrambi gli autori hanno voluto dedicare la vittoria proprio agli studenti che, prima di averli valutati, li hanno accolti a scuola e hanno condiviso storie di vita e di sport con loro.
Il premio si è aperto con i saluti istituzionali del Sindaco di Cisterna Valentino Mantini e della Vice Sindaca Maria Innamorato ed è proseguita con la presentazione dei lavori degli studenti dei Licei Campus M. Ramadù di Cisterna, che hanno spiegato come hanno valutato le opere in gara. «Leggendo i temi trattati dai libri sono felice di constatare che i valori espressi si sposano bene con quelli del Premio Invictus School e spero che questa comunità continui a crescere attraverso iniziative così, grazie agli studenti per il lavoro svolto» , ha detto Mantini
LA CLASSIFICA – Al quinto posto è arrivato “Manuale di sopravvivenza per aspiranti tennisti” di Cesira di Noi, preceduta da “Padel. I consigli del mental coach” di Antonello Nigro e al terzo posto “LGI Stories” di Paolo Ghisoni. Al secondo posto il libro “Vincenzo D’Amico. Volevo giocare nella Lazio”– che è stato insignito della menzione d’onore, del giornalista Gianluca Atlante. «Vi voglio fare i complimenti per aver analizzato in maniera attenta e professionale questi libri – ha dichiarato Gianluca Atlante –. Il mondo dello sport è pieno di storie bellissime da raccontare se amate scrivere scrivete ogni giorno, raccontate e raccontatevi, purché abbiate l’amore e la voglia per farlo».
«Grazie ragazzi, è stato un onore per me essere decretato vincitore da voi – ha detto Blandamura –. Un ringraziamento speciale al mio editore Giovanni di Giorgi che è ormai un amico, e al comune di Cisterna per aver permesso questo premio».
Giovanni di Giorgi, editore Lab DFG ha colto l’occasione per ricordare il ruolo del Comune di Cisterna: «Questa edizione del Premio Invictus School ci ha resi consapevoli che dalla città di Cisterna che ci ha sempre accolti possiamo coinvolgere tutto il mondo scolastico per un premio sportivo che si allarga a tutto il territorio nazionale».
Presente anche Filippo Lanza, atleta della Cisterna Volley, che ha dichiarato «è sempre un piacere tornare qui per Invictus School. Un’iniziativa così aiuta i ragazzi ad avvicinarsi allo sport e a trovare la loro strada attraverso testimonianze vere».
Il Premio Invictus School si conferma, così, motivo di coesione tra letteratura e sport, e un’occasione per gli studenti di Cisterna di mettersi in gioco con una prima esperienza da critici letterari.
I NOSTRI LIBRI
Sbranata dai cani al Piccarello, un libro racconta Patricia Masithela e chiede giustizia
LATINA – Sarà presentato il 28 giugno al Caffè Poeta di Latina “Oltre quel cancello” il libro scritto da Fabio Pacini per raccontare la storia di Patricia Masithela, 26enne di origine sudafricana, morta sbranata da un branco di pittbull in una villetta del quartiere Piccarello, a Latina. L’autore, che è un familiare della donna, chiede giustizia e spiega: “Tutti i proventi saranno utilizzati per sostenere le azioni legali volte a fare luce sulle circostanze che avvolgono la tragica morte di Patricia e per contribuire alla crescita di suo figlio Jordan.”
Patricia nasce nel Sudafrica del dopo apartheid, in una realtà fatta di povertà estrema e sopravvivenza quotidiana. La sua infanzia è dura, segnata da ciò che nessun bambino dovrebbe vedere.
Poi arriva l’Italia. Una nuova famiglia, una nuova possibilità, un amore che va oltre il sangue. Per un momento, sembra l’inizio di una vita diversa. Ma il passato non si cancella. E certe ferite continuano a vivere sotto la pelle – si legge nelle note di copertina del libro – . Patricia cresce sospesa tra due mondi, tra luce e oscurità, fino a un epilogo tragico: viene uccisa e divorata da cinque cani, in una morte brutale che lascia senza parole. E come se non bastasse, anche la sua dignità viene violata: immagini del suo corpo straziato iniziano a circolare su WhatsApp, diffuse proprio da chi quella sera avrebbe dovuto proteggerla.
“Questa non è solo la storia di Patricia – è il messaggio dell’autore -. È la storia di una battaglia per la verità, per la giustizia, per restituire umanità a ciò che è stato disumanizzato”.
Sulla vicenda è tutt’ora in corso un’inchiesta della Procura di Latina per omicidio colposo.
Il libro sarà presentato alla presenza di Priscilla Pasqualini, sorella di Paolo, il runner ucciso nel 2024 a Manziana da tre Rottwailer.
I NOSTRI LIBRI
Alla Feltrinelli di Latina Simonetta Fiori e Maria Novella De Luca presentano “Le Appassionate” con Hardeep Kaur
LATINA – Venerdì 22 maggio alle ore 18 alla Feltrinelli di Latina Mario Novella De Luca e Simonetta Fiori autrici di “Le Appassionate. Storie di donne che hanno cambiato il futuro” saranno a Latina per presentare il libro e parlare con Hardeep Kaur, una delle dieci protagoniste, sindacalista e segretaria della Flai Cgil di Latina e Frosinone. L’incontro sarà moderato dalla giornalista Licia Pastore.
“Parleremo di bracciantato nell’Agro Pontino – spiega De Luca – , di schiavitù ma anche di conquiste sindacali e di emancipazione femminile. Di Satnam Singh che in Italia cercava un futuro migliore ma è morto sul lavoro per la crudeltà dei suoi padroni e trattato come fosse un rifiuto. Ma parleremo soprattutto della straordinaria storia di Laura Hardeep Kaur, appassionata leader oggi dei lavoratori ‘invisibili’. Delle sue origini Sikh, dell’odissea della sua famiglia dal Punjab all’Italia”.
Vi aspettiamo alla Feltrinelli di Latina. Venerdì 22 maggio ore 18. Via Diaz.
I NOSTRI LIBRI
Gli aforismi di Roberto Campagna al Salone del Libro di Torino
LATINA – Tra le novità che la casa editrice Ensemble presenterà al Salone internazionale del Libro di Torino, in programma dal 14 al 18 maggio, ci sarà anche “Anche non far niente costa fatica” di Roberto Campagna. Il libro è la terza raccolta di aforismi dello scrittore pontino. Così come nella seconda, anche in questa terza raccolta gli aforismi sono duecento: “L’aforisma – spiega l’autore in una nota – è parente stretto della massima, della sentenza, ed è vicino al proverbio. Capace di unire forma e contenuto, di cementare generale e parziale, è dilettevole e piacevole al tempo stesso. E anche in questa terza raccolta c’è tutto e il contrario di tutto: la saggezza popolare, spesso rischiosamente collimante col “senso comune”, e la distillazione faticosa della sintesi intellettuale, “filosofica”.
“La bellezza, si dice, non è tutto nella vita, ma resta sempre un bel vantaggio”, “Il peggior tradimento è quello che si fa a sé stessi, alle proprie idee”, “ A settant’anni, è importante come stai, non come sei”, “La verità non si urla mai, si dice sempre a bassa voce” e “I pidocchi rifatti sono peggio dei vecchi pidocchioni”. “Gli aforismi della prima raccolta – ha affermato Campagna – li appuntavo su fogliettini o pezzi di carta e poi riunivo quelli che non cestinavo. Li buttavo non perché non funzionassero o non mi piacessero, ma perché non pensavo di pubblicarli. Quando poi alcuni amici, a cui ogni tanto li leggevo o li regalavo, mi hanno spinto a proporli a qualche editore, sono riuscito a raccapezzarne una parte. Invece, così come quelli della seconda raccolta, quest’ ultimi li trascrivevo nel ‘fedele’ taccuino per poi riportarli in un file, numerandoli”. “Senza inutili fronzoli e logoranti attese Campagna – sostiene Ruozzi – va subito al cuore dei problemi , cercando di denudarci delle maschere che così spesso amiamo indossare. I suoi aforismi sono minuscole lapidarie lezioni di vita, tanto più preziose perché contengono esperienze meditate e riscontrare di persona. Il tutto condito di sagaci sali epigrammatici, divertenti giochi di parole, sorprendenti facezie linguistiche”.
Giunto alla XXXVIII edizione, il Salone, come sempre, si tiene al Lingotto Fiere. Il tema di quest’edizione è ispirato a “Il mondo salvato dai ragazzini” di Elsa Morante.
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