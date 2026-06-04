SPORT
Latina, sabato la Festa del Minibasket a Sabotino: si sfidano 450 giovani atleti di 21 società
LATINA – Si celebra 6 giugno a Borgo Sabotino (Latina Lido), la Festa del minibasket. Dalle 9.30 alle 16.30, 46 squadre in rappresentanza di 21 società, impegnate sui 16 campi del Minibasket Village, allestito tra I.C. Vito Fabiano-Don Milani, ex Casa Cantoniera e il piazzale della Parrocchia S.S. Cuore di Gesù. L’evento, il Minibasket for Life, come è brandizzato a livello nazionale, conclude la stagione della FIP Latina. Evento in collaborazione con FIP Lazio, Comune e Provincia di Latina. Inizialmente programmato il 16 maggio, è stato poi rinviato a causa della pioggia. Saranno protagoniste le categorie Esordienti, Aquilotti, Scoiattoli e Gazzelle.
Un totale di ben 450 tra giocatrici e giocatori, che indosseranno i colori delle seguenti società: Virtus Basket Pontinia, Polisportiva Priverno, Academy Terracina Basketball, Virtus Basket Aprilia, Basket Bee Sermoneta, Scuola Basket Scauri, Castoro Basket Nettuno, Basket Academy Sezze, Latina Basket, Virtus Basket Fondi, Fortitudo Cisterna, Bull Basket Latina, Sabotino Basket, BM Group Borgo Hermada, SMG Minibasket Center, Anzio Basket Club.
La festa di fine anno FIP è il risultato del lavoro di squadra tra istituzioni, scuola, società cestistiche e famiglie – dicono dall’organizzazione che ringrazia la Provincia di Latina, il Comune di Latina con l’assessore allo Sport Andrea Chiarato, il dirigente dell’IC Vito Fabiano-Don Milani, professor Ascenzo Vinciguerra, il parroco della parrocchia S.S. Cuore di Gesù Don Alberto Barda e le società che hanno provveduto ai canestri come il Sabotino Basket di Luciano Rubinato, il Basket Bee di Sandro Costa, la Latina basket di Sabrina Benacquista e l’SMG Basket di Mario Provinzano. Va evidenziato il contributo fattivo di istruttori e genitori, che hanno dato piena disponibilità nelle operazioni di allestimento e smontaggio.
Tutto un lavoro sotto l’egida del Comitato FIP Lazio, dal presidente Lorenzo Fontana al responsabile regionale del Minibasket Roberto Abbate. Sul territorio fondamentale l’apporto della responsabile provinciale del Minibasket Laura Russo e il delegato provinciale FIP Luca Rizzi.
APPUNTAMENTI
“Dal Red Carpet al Campo” ospite di Radio Immagine Stefania Mariani che racconta l’evento
Andrà in scena venerdì 5 giugno, a partire dalle ore 10 “Dal Red Carpet al Campo”, la Partita del Cuore 2026 che vedrà sfidarsi la Nazionale Italiana Attori e la rappresentativa dei Vigili del Fuoco di Latina.
Ospite di Radio Immagine la presidente del Cerchio delle Idee, Stefania Mariani, che organizza l’evento e che ha presentato la giornata di sport, spettacolo e solidarietà che si appresta a vivere la città di Latina il 5 giugno presso lo Stadio Domenico Francioni.
Programma della giornata
- Ore 10:00: apertura con una grande parata e un pre-show di circa 40 minuti con artisti e campioni del territorio.
- Ore 11:00: calcio d’inizio della Partita del Cuore.
- In campo la Nazionale Attori, composta da volti del cinema e della televisione.
- Contro una rappresentativa dei Vigili del Fuoco provinciali e regionali.
- Intervallo:
- Spettacolo delle Winx Club.
- Presenza di Geronimo Stilton come ospite speciale.
- A seguire:
- Secondo tempo della partita.
- Premiazioni.
- Chiusura con tutti gli artisti in campo a formare un grande cuore accompagnato da un momento musicale emozionante.
L’intera manifestazione sostiene il progetto di UNICEF “La Scuola in Scatola”, destinato ai bambini che vivono in zone colpite da guerre ed emergenze.
Il kit comprende materiali scolastici e strumenti didattici che consentono di allestire rapidamente attività educative per i bambini, offrendo loro continuità nell’apprendimento anche in situazioni difficili.
Biglietti
- Contributo minimo: 5 euro.
- I biglietti saranno disponibili fino al giorno dell’evento, anche presso i botteghini dello stadio.
Sono attese oltre 2.000 persone, con la presenza di numerose scuole provenienti anche dalla provincia. Un contributo importante è arrivato dal 70º Stormo dell’Aeronautica Militare, che ha messo a disposizione diversi pullman per il trasporto degli studenti.
Messaggio chiave dell’evento: una giornata che unisce sport, intrattenimento e solidarietà per sostenere concretamente i bambini che vivono nelle aree di crisi.
SPORT
Arriva dalla Cina un nuovo centrale per la Cisterna Volley: è Shikun Peng. Schiaccia a 360 cm
CISTERNA – Arriva dalla Cina un nuovo centrale per la Cisterna Volley. E’ Shikun Peng, primo acquisto per la prossima stagione. Ventisei anni il prossimo 26 agosto, alto 2 metri e 10 centimetri, nella scorsa stagione ha vinto il campionato giapponese con la maglia dell’Osaka Bluteon.
“Peng schiaccia a 360 cm e mura a 345 – fanno sapere dalla società pontina che lo ha voluto – . Il muro la sua arma migliore, in attacco si esalta nel primo tempo. . Al di là delle qualità tecniche che conosceremo realmente solo vedendolo giocare dal vivo, nessun dubbio sull’ambizione che anima Shikun Peng, deciso a dimostrare il proprio valore nel campionato più difficile in assoluto, la SuperLega italiana”.
“Nel campionato italiano ci sono molti degli atleti più forti in assoluto. E quando mi si è presentata l’opportunità di poter giocare in SuperLega, non ci ho pensato neanche un secondo: la mia risposta è stata subito sì. Sono consapevole che non sarà semplice, ma lavorerò al massimo per adattarmi alla nuova realtà il prima possibile. Ho iniziato a giocare a pallavolo a 12 anni, è sempre stato il mio sport, e mi sono impegnato molto per migliorare. Ora sto giocando, quindi non sono in vacanza: si lavora. Ma questo non mi pesa, perché è quello che ho voluto fin da quando ero bambino – racconta Peng che non ama la vita mondana: “Mi piace la tranquillità e il poco tempo libero a disposizione mi piace trascorrerlo con mia moglie, a casa. Non vedo l’ora di venire in Italia, dove non sono mai stato: qui il vostro paese è considerato tra i più belli e piacevoli del Mondo, dove si mangia meglio in assoluto. Saluto tutti i tifosi del Cisterna Volley, conterò i giorni che mi separano dall’arrivo in Italia con trepidazione. Per me è un sogno che si avvera”.
Il curriculum – Non ancora maggiorenne ha iniziato il suo percorso nel volley e si è fatto conoscere con la maglia dello Sichuan Jinlang Sports (tre stagioni), poi è approdato al Suntory Sunbirds contribuendo alla conquista del titolo giapponese e dell’Asian Men’s Club Championship, con una media di 10 punti a partita, e diventando devastante a muro. In Cina con lo Shanghai Bright si è portato a casa i titoli di miglior centrale ed Mvp del campionato. Prima di approdare in Giappone aveva tentato l’esperienza europea in Francia, a Parigi, dove a fine stagione ha messo in bacheca il trofeo del miglior centrale della lega transalpina, ma Parigi non lo ha convinto ed ha preferito tornare in Asia. La scelta visto com’è andata con l’Osaka Bluteon è stata quella giusta: campionato giapponese vinto. Gioca regolarmente con la Nazionale cinese.
APPUNTAMENTI
La Lazio molto più che calcio: a Velletri due giorni di sport, salute e inclusione
VELLETRI – “La Lazio non è solo calcio, ma sport nel senso più ampio del termine”. È questo il messaggio forte lanciato da Carmine “Lino” Della Corte, presidente della sezione Paracadutismo della Società Sportiva Lazio, intervenuto ai microfoni di Radio Immagine per presentare la manifestazione “La Lazio, molto più che calcio! I giovani incontrano i campioni”, in programma il 29 e 30 maggio al Campo Sportivo Giovanni Scavo di Velletri.
Una due giorni interamente dedicata allo sport, ai giovani, alla salute e all’educazione civica, che coinvolgerà scuole, famiglie, associazioni e numerosi campioni olimpici e mondiali della polisportiva biancoceleste.
“Dodici sezioni della Polisportiva Lazio presenti sul territorio dei Colli Albani – ha spiegato Della Corte – hanno deciso di organizzare un grande evento sportivo per avvicinare i ragazzi a discipline meno conosciute ma ricche di valori e opportunità”.
Venerdì dedicato alle scuole, sabato aperto alle famiglie
La manifestazione prenderà il via venerdì 29 maggio alle ore 8.30 con una giornata riservata agli studenti delle scuole primarie e secondarie del territorio. Sono attesi circa 700 ragazzi, dalla terza media al quinto liceo, che potranno conoscere e sperimentare numerose discipline sportive attraverso prove pratiche e dimostrazioni.
Sabato 30 maggio, invece, l’evento sarà aperto a tutti, con ingresso gratuito e attività rivolte alle famiglie.
“Atletica leggera, taekwondo, scherma, triathlon, freccette, pesistica, cinofilia e paracadutismo – ha raccontato Della Corte – saranno solo alcune delle discipline presenti. Ci sarà anche la Torre di Ardimento utilizzata dai paracadutisti per simulare il primo approccio al vuoto: si salta da una pedana atterrando su un grande pallone d’aria”.
Un’esperienza spettacolare che si aggiunge alle esibizioni sportive e alla presenza di grandi campioni come Luca Massaccesi, olimpionico di taekwondo a Barcellona, ed Enrico Berrè, olimpionico e campione del mondo di sciabola.
I due atleti saranno protagonisti del progetto “Campioni di Vita – No al Bullismo”, nato dalla collaborazione con l’Osservatorio Nazionale sul Bullismo e il Disagio Giovanile.
“Lo sport – ha sottolineato Della Corte – dà motivazioni, aiuta a superare disagi come bullismo e cyberbullismo e insegna valori fondamentali ai giovani”.
Sport, salute e sociale: il villaggio della salute
La manifestazione non sarà soltanto sportiva. Grande spazio verrà dato anche alla prevenzione e all’impegno sociale grazie alla partecipazione di numerose associazioni del territorio e del terzo settore.
All’interno del “Villaggio della Salute” saranno presenti Andos Velletri-Lariano, Avis, Croce Rossa, Aism Roma, So.spe, Appmar, Protezione Civile e altre realtà impegnate nel sociale.
Tra le iniziative più significative anche il percorso educativo dell’Associazione Familiari e Vittime della Strada, che permetterà ai ragazzi di sperimentare, attraverso particolari occhiali tridimensionali, la percezione alterata causata dallo stato di ebbrezza.
“Lo sport è vita e salute – ha ribadito il presidente della sezione paracadutismo della Lazio – ed è importante anche dal punto di vista medico. Durante la conferenza stampa è stato ricordato, ad esempio, quanto la scherma sia utile per le donne operate al seno”.
Il grande spettacolo del paracadutismo e la festa finale
Tra i momenti più attesi ci sarà il lancio spettacolare del campione del mondo di paracadutismo Giuseppe Tresoldi, che atterrerà al centro del campo con una gigantesca bandiera tricolore.
In programma anche gare di atletica e triathlon, esibizioni di scherma e cinofilia, triangolari di calcio giovanili e momenti dedicati alla storia della polisportiva biancoceleste con la partecipazione del Museo della Società Sportiva Lazio.
La serata conclusiva di sabato sarà accompagnata da musica dal vivo, cover dedicate a Lucio Battisti e artisti legati al mondo laziale.
“È il momento degli altri sport”
Nel corso dell’intervista radiofonica, Della Corte ha sottolineato anche il valore culturale dell’iniziativa e il desiderio di dare visibilità a discipline spesso oscurate dal calcio.
“Il professionismo esiste anche nelle nostre attività – ha dichiarato –. Quando sento parlare di associazioni dilettantistiche mi viene da sorridere, perché dietro questi sport ci sono impegno, sacrificio e organizzazione professionale”.
E sul calcio ha aggiunto:
“Sta attraversando un momento complicato e forse questo è il momento giusto per far conoscere ai giovani altre discipline. L’obiettivo è portare ragazzi verso sport diversi, che possano diventare il loro futuro”.
Infine, l’invito rivolto a tutto il territorio della provincia di Latina e dei Castelli Romani:
“Venite a provare sport. È un evento aperto a tutti, pensato per le famiglie e per i ragazzi. Sarà bellissimo vivere uno stadio dall’interno facendo attività sportive”.
Un messaggio chiaro, che racchiude lo spirito autentico della manifestazione: fare dello sport uno strumento di crescita, inclusione e comunità.
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