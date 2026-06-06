SPORT
Luigi Condò resta al Latina Calcio 1932: contratto fino al 2029 per il Direttore Sportivo
LATINA – Luigi Condò resta al Latina Calcio. La società sportiva ha rinnovato il contratto al Direttore Sportivo fino al 2029. “Una scelta di continuità e fiducia, che conferma la volontà di costruire valore attraverso competenza, equilibrio e visione. La stagione appena conclusa ha portato con se risultati importanti, con il raggiungimento della salvezza ed una storica finale di Coppa Italia. Tali risultati sono stati ottenuti anche grazie alla coesione impressa dal Direttore Sportivo al gruppo squadra, il quale si è rivelato capace di affrontare con spirito e determinazione ogni momento dell’annata”, si legge in una nota del Club.
Il rinnovo rappresenta anche un segnale forte per tutto l’ambiente nerazzurro e in particolare per i tifosi: “Potranno guardare al futuro con ambizione e fiducia, consapevoli di poter contare su una figura di grande professionalità e capacità, centrale nel percorso di crescita del club – prosegue la nota – Una scelta per ribadire la propria volontà di consolidare un progetto serio e duraturo, nel segno dell’identità, dell’appartenenza e della voglia di continuare a far crescere il calcio a Latina”.
SPORT
Cisterna Volley, arriva il libero Filippo Federici: “È il momento più importante della mia carriera”
Il Cisterna Volley ha ufficializzato l’arrivo di Filippo Federici, libero classe 2000 che nella stagione 2026-2027 vestirà la maglia pontina dopo le esperienze maturate in SuperLega con Monza e Modena.
Nato ad Ancona e cresciuto a Falconara, Federici ha mosso i primi passi nel volley giovanile prima di approdare al Club Italia, dove è rimasto fino al 2019 tra Serie B e A2. Successivamente il salto nella massima serie con Monza, squadra con cui ha disputato quattro stagioni, prima del trasferimento a Modena nel 2023. Con quella alle porte saranno otto le stagioni consecutive in SuperLega.
Il nuovo libero del Cisterna Volley ha spiegato di considerare questa fase come la più importante della sua carriera sportiva. «A 26 anni mi sento ancora giovane per la pallavolo, ma allo stesso tempo pronto per iniziare quello che ritengo il momento più importante del mio percorso. Voglio giocare da protagonista e dimostrare quanto sono cresciuto in questi anni».
Tra le motivazioni che lo hanno spinto a scegliere Cisterna c’è anche la fiducia nell’ambiente societario e tecnico. Federici ha sottolineato il rapporto di stima con il presidente Candido Grande e la conoscenza del tecnico Daniele Morato, con il quale aveva già lavorato in passato nell’ambito delle nazionali giovanili.
Nel roster pontino ritroverà inoltre alcuni volti conosciuti, come il capitano Lanza e Fanizza. «Sono convinto che Cisterna sia la scelta giusta per me. Ho avuto altre opportunità, ma credo che qui ci siano le condizioni ideali per aprire un nuovo ciclo della mia carriera».
Appassionato del mare e legato alla sua città d’origine, Federici ha raccontato di aver valutato attentamente anche gli aspetti legati alla qualità della vita. «Ho scoperto che da Cisterna si raggiunge facilmente il mare e anche questo ha avuto il suo peso nella scelta».
Fuori dal campo condivide la vita con la pallavolista Federica Squarcini, centrale di Novara. Nonostante gli impegni sportivi, i due cercano di sostenersi reciprocamente nelle rispettive scelte professionali.
Con l’arrivo di Filippo Federici, il Cisterna Volley aggiunge esperienza e qualità a un reparto fondamentale in vista della prossima stagione di SuperLega.
SPORT
Latina, sabato la Festa del Minibasket a Sabotino: si sfidano 450 giovani atleti di 21 società
LATINA – Si celebra 6 giugno a Borgo Sabotino (Latina Lido), la Festa del minibasket. Dalle 9.30 alle 16.30, 46 squadre in rappresentanza di 21 società, impegnate sui 16 campi del Minibasket Village, allestito tra I.C. Vito Fabiano-Don Milani, ex Casa Cantoniera e il piazzale della Parrocchia S.S. Cuore di Gesù. L’evento, il Minibasket for Life, come è brandizzato a livello nazionale, conclude la stagione della FIP Latina. Evento in collaborazione con FIP Lazio, Comune e Provincia di Latina. Inizialmente programmato il 16 maggio, è stato poi rinviato a causa della pioggia. Saranno protagoniste le categorie Esordienti, Aquilotti, Scoiattoli e Gazzelle.
Un totale di ben 450 tra giocatrici e giocatori, che indosseranno i colori delle seguenti società: Virtus Basket Pontinia, Polisportiva Priverno, Academy Terracina Basketball, Virtus Basket Aprilia, Basket Bee Sermoneta, Scuola Basket Scauri, Castoro Basket Nettuno, Basket Academy Sezze, Latina Basket, Virtus Basket Fondi, Fortitudo Cisterna, Bull Basket Latina, Sabotino Basket, BM Group Borgo Hermada, SMG Minibasket Center, Anzio Basket Club.
La festa di fine anno FIP è il risultato del lavoro di squadra tra istituzioni, scuola, società cestistiche e famiglie – dicono dall’organizzazione che ringrazia la Provincia di Latina, il Comune di Latina con l’assessore allo Sport Andrea Chiarato, il dirigente dell’IC Vito Fabiano-Don Milani, professor Ascenzo Vinciguerra, il parroco della parrocchia S.S. Cuore di Gesù Don Alberto Barda e le società che hanno provveduto ai canestri come il Sabotino Basket di Luciano Rubinato, il Basket Bee di Sandro Costa, la Latina basket di Sabrina Benacquista e l’SMG Basket di Mario Provinzano. Va evidenziato il contributo fattivo di istruttori e genitori, che hanno dato piena disponibilità nelle operazioni di allestimento e smontaggio.
Tutto un lavoro sotto l’egida del Comitato FIP Lazio, dal presidente Lorenzo Fontana al responsabile regionale del Minibasket Roberto Abbate. Sul territorio fondamentale l’apporto della responsabile provinciale del Minibasket Laura Russo e il delegato provinciale FIP Luca Rizzi.
APPUNTAMENTI
“Dal Red Carpet al Campo” ospite di Radio Immagine Stefania Mariani che racconta l’evento
Andrà in scena venerdì 5 giugno, a partire dalle ore 10 “Dal Red Carpet al Campo”, la Partita del Cuore 2026 che vedrà sfidarsi la Nazionale Italiana Attori e la rappresentativa dei Vigili del Fuoco di Latina.
Ospite di Radio Immagine la presidente del Cerchio delle Idee, Stefania Mariani, che organizza l’evento e che ha presentato la giornata di sport, spettacolo e solidarietà che si appresta a vivere la città di Latina il 5 giugno presso lo Stadio Domenico Francioni.
Programma della giornata
- Ore 10:00: apertura con una grande parata e un pre-show di circa 40 minuti con artisti e campioni del territorio.
- Ore 11:00: calcio d’inizio della Partita del Cuore.
- In campo la Nazionale Attori, composta da volti del cinema e della televisione.
- Contro una rappresentativa dei Vigili del Fuoco provinciali e regionali.
- Intervallo:
- Spettacolo delle Winx Club.
- Presenza di Geronimo Stilton come ospite speciale.
- A seguire:
- Secondo tempo della partita.
- Premiazioni.
- Chiusura con tutti gli artisti in campo a formare un grande cuore accompagnato da un momento musicale emozionante.
L’intera manifestazione sostiene il progetto di UNICEF “La Scuola in Scatola”, destinato ai bambini che vivono in zone colpite da guerre ed emergenze.
Il kit comprende materiali scolastici e strumenti didattici che consentono di allestire rapidamente attività educative per i bambini, offrendo loro continuità nell’apprendimento anche in situazioni difficili.
Biglietti
- Contributo minimo: 5 euro.
- I biglietti saranno disponibili fino al giorno dell’evento, anche presso i botteghini dello stadio.
Sono attese oltre 2.000 persone, con la presenza di numerose scuole provenienti anche dalla provincia. Un contributo importante è arrivato dal 70º Stormo dell’Aeronautica Militare, che ha messo a disposizione diversi pullman per il trasporto degli studenti.
Messaggio chiave dell’evento: una giornata che unisce sport, intrattenimento e solidarietà per sostenere concretamente i bambini che vivono nelle aree di crisi.
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