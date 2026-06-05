Cisterna Volley, arriva il libero Filippo Federici: “È il momento più importante della mia carriera”

Il Cisterna Volley ha ufficializzato l’arrivo di Filippo Federici, libero classe 2000 che nella stagione 2026-2027 vestirà la maglia pontina dopo le esperienze maturate in SuperLega con Monza e Modena.

Nato ad Ancona e cresciuto a Falconara, Federici ha mosso i primi passi nel volley giovanile prima di approdare al Club Italia, dove è rimasto fino al 2019 tra Serie B e A2. Successivamente il salto nella massima serie con Monza, squadra con cui ha disputato quattro stagioni, prima del trasferimento a Modena nel 2023. Con quella alle porte saranno otto le stagioni consecutive in SuperLega.

Il nuovo libero del Cisterna Volley ha spiegato di considerare questa fase come la più importante della sua carriera sportiva. «A 26 anni mi sento ancora giovane per la pallavolo, ma allo stesso tempo pronto per iniziare quello che ritengo il momento più importante del mio percorso. Voglio giocare da protagonista e dimostrare quanto sono cresciuto in questi anni».

Tra le motivazioni che lo hanno spinto a scegliere Cisterna c’è anche la fiducia nell’ambiente societario e tecnico. Federici ha sottolineato il rapporto di stima con il presidente Candido Grande e la conoscenza del tecnico Daniele Morato, con il quale aveva già lavorato in passato nell’ambito delle nazionali giovanili.

Nel roster pontino ritroverà inoltre alcuni volti conosciuti, come il capitano Lanza e Fanizza. «Sono convinto che Cisterna sia la scelta giusta per me. Ho avuto altre opportunità, ma credo che qui ci siano le condizioni ideali per aprire un nuovo ciclo della mia carriera».

Appassionato del mare e legato alla sua città d’origine, Federici ha raccontato di aver valutato attentamente anche gli aspetti legati alla qualità della vita. «Ho scoperto che da Cisterna si raggiunge facilmente il mare e anche questo ha avuto il suo peso nella scelta».

Fuori dal campo condivide la vita con la pallavolista Federica Squarcini, centrale di Novara. Nonostante gli impegni sportivi, i due cercano di sostenersi reciprocamente nelle rispettive scelte professionali.

Con l’arrivo di Filippo Federici, il Cisterna Volley aggiunge esperienza e qualità a un reparto fondamentale in vista della prossima stagione di SuperLega.