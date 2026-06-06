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Appeal Beach inaugura l’estate 2026: Martufello protagonista dell’apertura sul litorale di Latina
Prende ufficialmente il via il 6 giugno la nuova stagione balneare di Appeal Beach, lo stabilimento immerso nel parco naturalistico di Villa Fogliano, sul lungomare di Latina. L’appuntamento segna l’inizio dell’estate con un evento simbolico dedicato alla natura, al territorio e alla valorizzazione di uno dei tratti più suggestivi della costa pontina.
Presente Martufello, volto noto del panorama artistico italiano, che poserà simbolicamente l’ultima tavola in legno dello chalet, completando idealmente la struttura e dando il via alla stagione estiva 2026.
Situato tra dune, vegetazione spontanea e mare, Appeal Beach punta a offrire un’esperienza a stretto contatto con la natura, in un contesto caratterizzato da particolare attenzione all’ambiente e alla valorizzazione del paesaggio.
«Appeal Beach nasce dal desiderio di custodire e valorizzare un luogo straordinario, mantenendone intatta l’anima più autentica», spiega il titolare Giuseppe Pastore. «Vogliamo che chi arriva qui possa riconnettersi con la natura e vivere un’esperienza che vada oltre una semplice giornata al mare».
L’evento del 6 giugno è quindi non solo un momento dedicato all’avvio della stagione balneare, ma anche un’occasione per celebrare il patrimonio naturalistico del litorale pontino e il legame tra turismo sostenibile e territorio.
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Premio Digital Invictus, l’Agorà dei ragazzi e delle ragazze ha scelto il vincitore
LATINA – Si conoscerà il 9 giugno alle ore 10.30 all’Imbarcadero di Villa Fogliano a Latina il vincitore del Premio Digital Invictus, il primo premio sull’editoria sportiva digitale.
Promosso dal Comune di Latina, in collaborazione con le librerie locali Feltrinelli, Mondadori, Sicconi e La mia Libreria, e patrocinato dal Parco del Circeo, il premio intende valorizzare – spiegano i promotori – la cultura sportiva e il mondo dell’editoria digitale.
Ne abbiamo parlato questa mattina su Radio Immagine con l’assessore allo sport Andrea Chiarato e con l’editore, Giovanni Di Giorgi.
Otto titoli sportivi si sono “sfidati”, da febbraio a maggio, in incontri, laboratori e dibattiti in cui autori e autrici hanno presentato i propri libri a platee sempre differenti in luoghi simbolo del territorio pontino. I titoli in concorso sono: Atlante illustrato degli sport inusuali di Federico Vergari, Oltre la striscia di Walter Di Bella, Anna Villani, Jonathan Piccinella, Elisabetta Stornaiuolo, Manuale di sopravvivenza per aspiranti tennisti di Cesira di Noi, Reporter Bassotto di Paquito Catanzaro, Fausto, il mio Coppi di Luciana Rota, 1982 di Mauro Grimaldi, Lo sport e la costituzione italiana di Flavio D’Ambrosi, Chiara Vingione di Antonia de Francesco.
“La giuria dell’Agorà delle ragazze e dei ragazzi del Comune di Latina, composta da studenti e studentesse di quattro scuole medie della città – (I.C. Natale Prampolini, I.C. Leonardo Da Vinci-Gianni Rodari, I.C. Emma Castelnuovo, I.C. Alessandro Volta) – e coordinati dai docenti Raffaella Pirozzi, Silvia Angelini, Francesco Muollo e Pasqualina Buono, ha partecipato agli incontri, letto i libri in gara e valutato il miglior e-book sportivo. Il nome del titolo vincitore sarà annunciato durante la cerimonia del 9 giugno“, spiega Chiarato che ha anche annunciato una novità assoluta nata dall’iniziativa: un libro digitale, composto da racconti di sport, scritto dai ragazzi dell’Agorà che sarà pubblicato in autunno da Lab Dfg.
“Martedì 9 giugno sarà anche annunciata la cinquina finalista della 7a edizione del Premio Letterario Sportivo Invictus“, spiega Di Giorgi. Tanti i libri iscritti a questa edizione del premio, ma solo cinque potranno contendersi la vittoria nella cerimonia finale in programma il 9 settembre prossimo a Palazzo Caetani a Cisterna.
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Appia week, a Cisterna apertura straordinaria dell’area archeologica di Tres Tabernae
CISTERNA – La Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Frosinone e Latina e il Comune di Cisterna organizzano per domenica 7 giugno, in occasione dell’Appia Week, un’apertura straordinaria dell’area archeologica di Tres Tabernae, situata lungo la Via Appia al km 58,100.
L’iniziativa si inserisce nel percorso di collaborazione avviato tra la Soprintendenza, la Diocesi di Latina-Terracina Sezze-Priverno, la Fondazione Roffredo Caetani e il Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana, nonché nell’ambito della Cabina di Regia della Provincia di Latina per la valorizzazione del sito UNESCO “Via Appia. Regina Viarum”.
L’apertura di domenica 7 giugno 2026 prevede visite guidate gratuite senza prenotazione con partenze alle ore 9:30, 10:30 e 14:45.
Sarà inoltre disponibile un servizio di bus navetta gratuito dalla stazione ferroviaria di Cisterna di Latina, con partenze alle ore 9:15, 10:15 e 11:30 e successivo servizio di ritorno.
Per informazioni: 0773 473610.
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Festa a Fogliano per il 212° dell’Arma dei Carabinieri
LATINA – Si terrà a Fogliano, sede del Reparto Carabinieri per la biodiversità, la Festa dei Carabinieri per il 212° annuale di fondazione. La giornata, per gli appartenenti all’Arma, si è aperta con la cerimonia nazionale che si è svolta alla presenza del Comandante Generale, Gen. C.A. Salvatore Luongo, per la prima volta a Reggio Calabria, sul Lungomare Falcomatà, con la partecipazione della Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, del Ministro della Difesa, Guido Crosetto, del Capo di Stato Maggiore della Difesa, Generale Luciano Portolano, e della altre Autorità.
La ricorrenza ricorda il 5 giugno del 1920 quando la Bandiera dell’Arma fu insignita della prima Medaglia d’Oro al Valor Militare per l’eroica partecipazione dei Carabinieri alla Prima Guerra Mondiale.
Questa mattina, alle 10:00, a Latina, in piazza Caduti di Nassiriya, il Prefetto di Latina, Vittoria Ciaramella, accompagnato dal Comandante Provinciale dei Carabinieri, Colonnello Christian Angelillo, ha deposto una corona di fiori al monumento “Il Carabiniere”. A seguire, il Cappellano militare, Don Eugenio Campini, del 2° Reggimento Allievi Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri di Velletri, ha proceduto alla benedizione.
La cerimonia a Fogliano avrà inizio alle 18,30, alla presenza della prefetta di Latina Vittoria Ciaramella. Sarà l’occasione per il comandante provinciale Christian Angelillo di tracciare un bilancio dell’attività svolta i vari reparti, dalle Stazioni e dalle Compagnie sul territorio provinciale. Per il colonnello Angellillo si tratta in qualche nodo anche del saluto di congedo visto che a settembre lascerà Latina per una nuova destinazione.
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