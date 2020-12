Shares

LATINA – Elettra Ortu La Barbera è il nuovo segretario di Latina Bene Comune, la prima donna alla guida del Movimento che sostiene il sindaco di Latina Damiano Coletta. L’elezione è avvenuta oggi con voto con line come obbligato dalle norme anti-covid e senza problemi, sostenuta dagli iscritti che hanno approvato immediatamente la candidatura presentata nei giorni scorsi dopo le dimissioni di Francesco Giri.

“Ho accettato questo incarico – spiega l’ematologa ringraziando tutto il Movimento per la fiducia accordatale – perché ritengo molto importante il ruolo di LBC nel cambiamento di questa città. È un processo che è solo nella sua prima fase, ormai completata, e che adesso permette di porre le basi per il futuro. Stiamo già verificando, e verificheremo ancora di più nei prossimi giorni e nelle prossime settimane, la possibilità di ampliare attraverso il confronto con le forze moderate e progressiste, il progetto di cui LBC è forza centrale e promotrice. Sono onorata e sento una grande responsabilità per il momento che stiamo vivendo a causa della pandemia”, è stato il commento a caldo.

Per la prima donna alla guida del giovane movimento latinense “federato” con Italia Bene Comune, il ruolo assegnatole è “anche una opportunità unica per affrontare la campagna elettorale in maniera propulsiva, nuova, innovativa“.

“Ho partecipato a tutto il percorso del movimento in questi quattro anni, ho sempre ritenuto questo progetto civico una reale possibilità di cambiamento e di crescita democratica della città. Il movimento ha sempre avuto come punto di forza la partecipazione delle persone che lo compongono. Valorizzeremo ancora di più la struttura organizzativa grazie alle competenze al nostro interno, che sono tante e che ci permettono di poter guardare con grande fiducia al futuro – conclude – Nei prossimi mesi la nostra esperienza civica concluderà il suo quinto anno di governo della città e affronteremo elezioni comunali molto importanti. Fondamentale è l’unità che c’è all’interno del movimento. Ringrazio il consiglio generale e il coordinamento di segreteria che hanno supportato la mia candidatura, il segretario uscente Francesco Giri che ha collaborato a questo passaggio di consegne nonostante i tanti impegni, il presidente vicario Marino Sabatino per aver condotto il movimento in questa fase e il presidente del movimento, nonché il nostro Sindaco, Damiano Coletta per la fiducia e i consigli”.

CHI E’ – Dirigente medico del reparto di Ematologia del Santa Maria Goretti di Latina, 53 anni, da sempre appartenente all’area del centrosinistra pontino, la Ortu è referente del forum Sanità del movimento, è stata candidata, non eletta alle amministrative 2016 e fa parte del consiglio generale di LBC.

A Elettra Ortu La Barbera è arrivato subito l’augurio di buon lavoro del Sindaco Damiano Coletta: “È una persona che ho sempre apprezzato per il suo impegno, la sua lealtà e la sua competenza. Da tempo conosco il suo rigore e la sua etica professionale, valori che riesce ad affermare anche nella esperienza politica. Sono sicuro che saprà dare un importante apporto costruttivo in questa stagione così delicata. Una scelta che abbiamo tutti apprezzato con grande entusiasmo. Ringrazio ancora una volta Francesco Giri con grande affetto e grande stima per il lavoro svolto in una fase altrettanto delicata”.