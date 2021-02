Vaccino covid, nuove prenotazioni nuove categorie dal 4 marzo in poi: “I primi saranno i vulnerabili”

LATINA – Sembrerebbero arrivare buone notizie per i fragili del Lazio anche se sui tempi non ci sono certezze. L’Unità di crisi della Regione Lazio infatti ha dettato il nuovo cronoprogramma delle prenotazioni per vaccinazioni contro il covid e i primi a poter procedere, nei prossimi giorni, saranno proprio i soggetti estremamente vulnerabili (individuati dal piano vaccini del Ministero della Salute) che ancora non sono stati programmati dalle strutture dove sono in cura.

Per la prenotazione sulla piattaforma on line https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/welcome potranno prenotare una dose da giovedì 4 marzo e per loro sarà necessario il codice esenzione per patologia e la tessera sanitaria.

Per tutti gli altri, l’ordine sarà di età

OVER 70 – Per quanto riguarda gli over 70 le prenotazioni partiranno venerdì 5 marzo ma non per tutti, solo per le classi d’età 79 e 78 anni (nati nel 1942 e 1943). Per la prenotazione sarà necessaria la sola tessera sanitaria.

UNDER 65 – Da lunedì 8 marzo sarà possibile, oltre che dal proprio medico di medicina generale, prenotare per le classi d’età 65 e 64 anni (nati 1956 e 1957). Per la prenotazione sarà necessaria la sola tessera sanitaria.

E qui ci sono due ordini di problemi: i medici che non hanno aderito mettendo in una posizione di svantaggio i propri pazienti e la scarsità delle dosi. Le prenotazioni dunque potrebbero andare anche molto in là: “Stante le dosi attualmente disponibili le prenotazioni potranno essere programmate anche dopo i 30 giorni”, dicono dall’Unità di Crisi.