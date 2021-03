Covid, i nuovi contagi non frenano: 144 casi e un decesso al Goretti

LATINA – Resta elevato il numero di nuovi casi di positività al Covid a Latina e provincia: nel bolettino di domenica 28 febbraio sono ufficializzati 144 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Al Goretti il decesso di un paziente di 73 anni originario di Santi Cosma e Damiano. Aumentano i casi a Latina (35) e Terracina(31) e non si fermano nonostante la zona rossa i casi a Roccagorga, 4 che tengono sempre alto il numero degli infetti rispetto alla popolazione del comune lepino (una settimana fa erano oltre 100) con un indice di incidenza doppio rispetto a quello medio degli altri Comuni del territorio.

I guariti sono stati 44.

NEL LAZIO – Domenica, nel Lazio, su oltre 15 mila tamponi nel Lazio (+3.922) e quasi 20 mila antigenici per un totale di oltre 34 mila test, si registrano 1.341 casi positivi (-6), 12 i decessi (-8) e +1.192 i guariti. “Diminuiscono i casi, i decessi, i ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 8%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è sotto al 4%”, sottolinea l’assessore D’Amato.

L’ORDINANZA – Problemi nell’altra provincia del Basso Lazio. Superato il confine con la Ciciaria si entra in zona arancione. “Il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti ha firmato un’ordinanza per istituire la zona arancione nei Comuni ricadenti nel territorio della Provincia di Frosinone a causa della forte incidenza e crescita dei casi da Covid 19. Restano ferme le misure già dettate per i Comuni di Torrice e Monte San Giovanni Campano (zona rossa). Le disposizioni dell’ordinanza entrano in vigore dalle ore 1:00 del 1 marzo 2021 e per i 14 giorni successivi”, ha comunicato in una nota la Regione Lazio.