Mezzi all’opera sulla Pontina a Borgo Piave: finalmente si riasfalta

LATINA – Sono cominciati i lavori di riasfaltatura della 148 Pontina alle porte di Latina. Tra l’innesto con il tratto urbano della grande arteria si viaggia ad una sola corsia per il cantiere e ci sono forti rallentamenti. I mezzi delle ditte stradali stanno fresando i primi strati di asfalto, operazione preliminare a quello che sarà il rifacimento del manto ormai in condizioni pessime.

A Latina l’Anas ha anche accolto la richiesta del Comune che sollecitava il rifacimento del manto nei due tratti in uscita e in ingresso sulla Pontina da Via Isonzo e via del Lido. I lavori di riasfaltatura sono terminati e non ci sono più buche nel tratto in corrispondenza del Ponte su Via Isonzo che era ormai diventato pericoloso.