Calcio, penultima giornata: Latina ad Angri. Fissate le date dei play off

LATINA – Domani andrà in scena l’ultimo turno infrasettimanale del campionato di serie D girone G, penultima giornata di una stagione che proseguirà con i playoff. Il Latina sarà di scena alle 16 ad Angri, sul campo della Nocerina: i molossi cercano punti per mantenere il quinto posto in graduatoria e respingere il tentativo di sorpasso del Formia, impegnato in casa con l’Afragolese. Nel girone F, infine, un Aprilia già salvo tornerà in campo domenica per il terzultimo turno stagionale: le rondinelle faranno visita all’Olympia Agnonese.

La Lega Nazionale Dilettanti ha reso note oggi le date dei play off, semifinale e finale in gara unica, che chiuderanno la stagione. Nel Girone G la semifinale si giocherà mercoledì 16 giugno, la finalissima domenica 20 giugno in casa della squadra che ha ottenuto il miglior piazzamento. I nerazzurri dunque forti del secondo posto potranno giocare al Francioni. Spera nei Play off anche l’Insieme Formia che dovrà però cercare di superare la Nocerina ora al quinto posto.