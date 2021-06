Al Francioni il Latina Calcio 1932 attende il Carbonia

LATINA – Domenica 6 giugno al Francioni, il Latina Calcio 1932 riceve il Carbonia. E per la seconda volta tornerà anche il pubblico allo stadio. Per questo al botteghino dello stadio sono in vendita i biglietti a partire da oggi pomeriggio (sabato 5 giugno alle 17). “L’accesso allo stadio sarà garantito con l’obbligo della mascherina in entrata ed in uscita dall’impianto e comunque in tutte le occasioni in cui non sarà possibile garantire il distanziamento sociale – spiegano dalla società nerazzurra – . E’ tassativo rispettare il posto assegnato in fase di acquisto del biglietto e di non scambiare il posto con altri spettatori al fine anche del mantenimento della distanza di sicurezza prevista e per un puntuale tracciamento delle persone presenti allo stadio”. Il match del campionato di serie D girone G è in programma alle 16.