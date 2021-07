Coletta: “Latina alla ribalta per le inchieste, non merita di essere raccontata così”

LATINA – “Purtroppo Latina torna sulla ribalta nazionale per un’inchiesta giudiziaria su un presunto voto di scambio politico-mafioso risalente alla campagna elettorale del 2016. Non entro nel merito, non l’ho mai fatto e non lo farò nemmeno ora, avendo come sempre il massimo rispetto nei confronti degli inquirenti e degli indagati. Da Sindaco però sento il dovere di dire una cosa in difesa della nostra città: Latina e i Latinensi meritano di essere raccontati per i loro straordinari talenti, per la bellezza del territorio, per il futuro che li attende, e non per le inchieste giudiziarie”. Lo ha scritto in un post il sindaco di Latina Damiano Coletta, aggiungendo : “È questa la motivazione che mi spinge ad andare avanti, consapevole che la strada imboccata è quella giusta. Abbiamo giocato il primo tempo di questa partita e Latina è già cambiata. Continuerà a farlo perché c’è tanto di bello da fare e da raccontare. Ora siamo pronti per il secondo tempo”.

Sull’inchiesta anche il commento del Movimento Cinque Stelle: “Ci risiamo: la Lega è di nuovo al centro di un’inchiesta che vedrebbe un imprenditore dei rifiuti operante a Latina, pagare 45mila euro al clan Di Silvio per far eleggere alle comunali del 2016 Matteo Adinolfi nella lista ‘Noi con Salvini’. Un indecente intreccio, che se confermato, ribadisce ancora una volta la necessità di lottare a testa alta contro la criminalità organizzata e la sua collusione con certi ambienti politici e dell’imprenditoria. Purtroppo un film già visto, in cui i clan provano ad allungare i propri tentacoli sulla gestione dei rifiuti, tentando di condizionare le elezioni locali. Non lasceremo che inquinino il territorio con i loro sporchi affari”.