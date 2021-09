Nicoletta Zuliani: “Famiglia bene più prezioso. Tanti rilievi a Coletta inascoltati”

LATINA – Nicoletta Zuliani “ha il caffè nel Dna”. Lo ha detto scherzosamente lei stessa arrivando in radio per l’intervista da candidata sindaca di Latina. Cinquantasei anni, sposata, tre figli, è da sempre impegnata nell’associazionismo con i Focolari.

E’ laureata in Lingue e Letterature Straniere, ha lavorato come traduttrice e interprete e dal ’97 insegna al Liceo Manzoni di Latina. La decisione di impegnarsi in politica risale al 2007 quando entra nel Pd. “L’ho potuto fare solo perché mio marito e i miei figli mi hanno sempre sostenuta”, sottolinea, ricordando che il primo posto nella sua vita è per loro.

Nelle ultime due legislature – entrambe interrotte da commissariamenti per la caduta delle giunte di centrodestra – la Zuliani è stata consigliera comunale, nell’ultima, particolarmente critica nei suoi interventi nei confronti del sindaco uscente Damiano Coletta. Ha lasciato di recente il Pd per presentarsi con una sua lista civica, sostenuta da Azione di Carlo Calenda e da + Europa.

Perché l’addio ai Dem, come vede oggi la città di Latina e che cosa propone per migliorarla, lo ha spiegato nell’intervista andata andata in onda su Radio Immagine, Radio Luna e Radio Latina e che potete riascoltare qui o sulla pagina Fb di Radio Immagine.

IL PODCAST