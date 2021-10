Caos treni a Latina: linea Roma-Napoli Via Formia bloccata per il maltempo

LATINA – Caos treni questa mattina a Latina per problemi causati dal violento temporale che intorno alle 4 si è abbattuto sul capoluogo e sul resto della provincia. La linea Roma- Napoli via Formia è stata momentaneamente sospesa per danni dovuti al maltempo con autobus sostitutivi che arrivavano sul piazzale della stazione. Si è formata una vera e propria calca di persone che litigavano per accaparrarsi un posto.

Da Rete Ferroviaria Italiana annuncia “Il traffico ferroviario sulle linee Roma – Napoli via Formia e Roma – Nettuno è sospeso fino a nuovo avviso per danni dovuti al maltempo nella stazione di Torricola.

I tecnici di Rfi sono al lavoro per il ripristino dell’infrastruttura ferroviaria, previsto non prima delle 12.

I treni Intercity seguiranno il percorso via Cassino, mentre i treni regionali potranno subire variazioni, cancellazioni o deviazioni di percorso”.