Fondi, arrestato ex violento: minacciava di dare fuoco alla casa familiare

FONDI – Le ha urlato “se non lasci casa la brucio” . E’ stato arrestato a Fondi un uomo che avrebbe dovuto attenersi al divieto di avvicinamento alla ex moglie disposto dal giudice in seguito a episodi di maltrattamenti in famiglia. I poliziotti del Commissariato sono intervenuti quando l’uomo, in preda a un forte stato di agitazione, il 25 ottobre era tornato fuori dall’abitazione i cui vivono la ex moglie e il figlio 18enne minacciando di dar fuoco alla casa, se lei non l’avesse lasciata, andando via anche dal comune sud-pontino.

Anche se il 45enne non aveva con sé alcun materiale che potesse far pensare a un’immediata attuazione della minaccia, la donna impaurita ha chiesto aiuto alla Polizia. Le minacce sono poi proseguite anche in presenza degli agenti, tanto che questi hanno dovuto procedere all’arresto dell’uomo e sottoporlo alla misura degli arresti domiciliari presso l’abitazione dei suoi genitori, così come disposto dal Pubblico Ministero del Tribunale di Latina, in attesa di celebrazione dell’udienza di convalida dell’arresto.