Il Latina sconfitto dalla Turris ora è terz’ultimo

LATINA – Il Latina è terzultimo in classifica a soli cinque punti, dopo la terza sconfitta consecutiva maturata in casa della Turris (seconda del Girone C con 13 punti, a 4 dalla capolista Bari). A Torre del Greco è finita 3-1 per i padroni di casa e certo l’aria che si respira non è delle migliori nel club nerazzurro. Ieri al termine dell’incontro, sulle spalle pesavano anche le sconfitte con Taranto e Juve Stabia, mister Di Donato ha ammesso gli errori della sua squadra e in particolare criticato l’atteggiamento definito “apatico” nel primo tempo e l’incapacità di finalizzare le azioni nel secondo tempo. Per il Latina ha segnato Nicolao al 9′ del secondo tempo.

TABELLINO – Turris Calcio 3 – 1 Latina Calcio 1932

Turris Calcio (3-4-3): Perina, Manzi, Di Nunzio, Esempio, Ghislandi, Franco, Tascone (45’ st Finardi), Varutti (20’ st Loreto), Giannone (36’ st Sartore), Santaniello (36’ st Longo), Leonetti (20’ st Bordo). A disposizione, Abagnale, Zanoni, Loreto, Lorenzini, Giofrè, Iglio, Bordo, D’Oriano, Pavone. Allenatore: Caneo.

Latina Calcio 1932 (4-3-3): Cardinali, De Santis, Giorgini (26’ st Rossi), Esposito, Nicolao (40’ st Andrade Siqueira), Tessiore, Amadio, Barberini (21’ st Marcucci), Di Livio (1’ st Teraschi), Carletti (26’ st Sane), Rosseti. A disposizione: Alonzi, Ercolano, Spinozzi, Celli, Mascia, Atiagli, Marcucci. Allenatore: Di Donato.

Arbitro dell’incontro: Maria Sole Ferrieri Caputi di Livorno.

Assistenti: Giacomo Pompei Poentini di Pesaro e Giovanni Dell’Orco di Policoro.

Quarto Ufficiale: Mattia Caldera di Como.

Marcatori: 24’ pt Giannone (T), 33’ pt Tascone (T), 9’st Nicolao (L), 15’ st Leonetti (T),

Ammoniti: 8’ st Manzi (T), 17’ st Di Nunzio (T), 36’ st Perina (T) 40’ st Longo (T)

Recuperi: 1’ pt; 3’ st.

Angoli: Turris Calcio 8 Latina Calcio 1932 7.

Note: 742 spettatori compreso abbonati.