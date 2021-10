Viola il divieto di avvicinamento alla ex: arrestato un uomo di Terracina

TERRACINA – Un uomo di 57 anni è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Terracina guidata dal capitano Francesco Vivona con l’accusa di stalking nei confronti della ex compagna. I militari hanno eseguito l’ ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari emessa dal Tribunale di Latina che ha concordato con la richiesta di aggravamento della misura avanzata dagli stessi militari dopo che l’uomo, già sottoposto al provvedimento del divieto di avvicinamento alla casa familiare della ex convivente, l’aveva più volte violata.

«Prosegue – spiegano dal Comando provinciale dei carabinieri in una nota – l’attività dell’Arma dei carabinieri di Latina, fortemente voluta dal comandante provinciale colonnello Lorenzo D’Aloia, volta alla tutela delle donne vittime di violenze consumatesi spesso nell’ambito familiare e sottaciute per timore di ritorsione dei persecutori. Allo scopo è stato definito un percorso privilegiato per tutti quei soggetti vulnerabili che avessero la necessità di chiedere aiuto e denunciare tali gravi delitti, inaugurando il 21 settembre scorso, una sala dedicata all’ascolto e all’accoglienza, ubicata presso la locale caserma dei carabinieri Vittoriano Cimmarrusti».