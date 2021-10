Covid, nel Lazio scende all’1% il tasso di positività

LATINA – Scende ancora il tasso di positività nel Lazio dove oggi si registrano 221 nuovi casi di covid (+33), 3 decessi (-2) e 247 i guariti. In calo decessi, ricoveri e terapie intensive”. Il rapporto tra positivi e tamponi è all’1%.

Sul fronte della campagna vaccinale, il 90% della popolazione adulta e oltre 84% di over 12 che hanno concluso il percorso vaccinale. E sono già state somministrate oltre 31 mila terze dosi agli over 80. Prenotati già 4 mila over 60.

Al via anche la campagna per la vaccinazione antinfluenzale con la distribuzione sul territorio regionale di 437 mila dosi ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta. Il vaccino è gratuito per gli over 60, i soggetti fragili e dai 6 mesi ai 6 anni di età.