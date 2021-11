Vaccino Covid, per la terza dose si possono prenotare gli over 40. Triage telefonico per le monoclonali

LATINA – Da domani, 17 novembre, partiranno le prenotazioni per la terza dose (o comunque per quella di richiamo) per gli over 40. Le somministrazioni inizieranno dal 1° dicembre trascorsi 180 giorni da ultima dose. Il sistema collocherà l’utente alla prima data utile e si potrà scegliere tra hub vaccinale e le farmacie aderenti. Un passaggio atteso vista l’esplosione dei casi, annunciato questo pomeriggio dall’assessore regionale alla sanità del Lazio Alessio D’Amato.

Intanto oggi nel Lazio sono emersi 827 nuovi casi positivi , si sono registrati 5 decessi, un aumento dei ricoverati in area medica (+26) mentre sono arrivati a 74 i posti letto covid di terapia intensiva occupati (contro i 50 di un mese fa). Il tasso di positività oggi segna l’1,4%.

MONOCLONALI – La Regione Lazio ha anche attivato un servizio di triage telefonico al numero 800.118.800 rivolto a tutti gli over 65 appena riscontrata la positività per valutare l’arruolamento per la somministrazione degli anticorpi monoclonali che per i pazienti della provincia di Latina avverrà all’ospedale Santa Maria Goretti, uno dei 15 centri attivi nel Lazio, o anche a domicilio secondo le indicazioni cliniche.

VACCINAZIONE COVID – Nel Lazio intanto la campagna vaccinale prosegue, più timidamente tra i cittadini che non si sono voluti vaccinare fino ad ora (sul totale delle somministrazioni effettuate in questa settimana il 9% sono prime dosi), e più speditamente per le terze dosi (che sono il 70% del totale di quelle eseguite negli ultimi sette giorni), con un incremento complessivo dell’8,5%. Gli anziani non si tirano indietro e oltre il 39% della fascia di popolazione over 80 anni è vaccinato con terza dose.

Allo stato attuale il 93,5% degli over 18 e l’877,5% degli over 12 si è vaccinato con due dosi e sono disponibili prenotazioni fino a un milione posti.