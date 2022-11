Tromba d’aria tra Formia e Spigno Saturnia, danni e disagi. E oggi nuova allerta

FORMIA – Si contano i danni nel Sud Pontino dopo la tromba d’aria che ha attraversato la zona industriale devastando uno stabilimento industriale nella zona di Penitro. Un fenomeno improvviso e violento simile ad altri visti negli ultimi mesi. Due operai sono rimasti feriti dalla caduta di cornicioni e un impianto di telefonia mobile (qui nella foto pubblicata dal Comune) è stato abbattuto a Spigno Saturnia dove sono caduti diversi alberi. Al lavoro vigili del fuoco e squadre di protezione civile.

“Purtroppo – ha dichiarato il sindaco Salvatore vento – si segnalano danni ad alcune abitazioni e attività produttive. Come amministrazione invieremo alla Regione Lazio l’opportunità richiesta di riconoscimento dello stato di calamità naturale, attraverso un deliberato di giunta che abbiamo predisposto ed è in approvazione”.

Anche il Campionato italiano Classi olimpiche in corso di svolgimento a Formia è stato condizionato dal forte vento e dalla mareggiata e solo due classi hanno potuto regatare.

Per la giornata di oggi (sabato 5 novembre), la protezione civile del Lazio ha emesso una nuova allerta meteo per vento: “Dalle prime ore del pomeriggio e per le successive 18-24 ore, si prevedono sul Lazio: venti da forti a burrasca dai quadranti settentrionali, con raffiche fino a burrasca forte sui crinali appenninici. Mareggiate lungo le coste esposte. Il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei Livelli di Allerta/Criticità e ha pertanto inoltrato un bollettino con allerta gialla per vento su tutto il Lazio”.