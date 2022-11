Un camion perde parte del carico di mattoni, paura sulla Pontina

LATINA – Paura per gli automobilisti che questa mattina intorno alle 10,30 erano in viaggio sulla Pontina e si sono trovati improvvisamente davanti un pericoloso ostacolo presente sulla carreggiata in direzione nord verso Roma, poco prima di Tor de’ Cenci.

Sono stati proprio loro a segnalare alle forze dell’ordine la presenza di un blocco di notevoli dimensioni contenente mattoni, perso con ogni probabilità da un camion che trasportava il carico. L’ostacolo era dietro una curva sulla corsia di marcia come si può vedere dalla foto inviataci da una lettrice.