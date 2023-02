Inchiesta sul prof di religione, la Procura di Latina: “Approfondite indagini sui fatti denunciati”

LATINA – Arriva con una nota di poche righe la conferma ufficiale da parte della Procura della Repubblica di Latina dell’inchiesta sui fatti che vedono un professore di religione, ora non più in servizio, indagato per “comportamenti a sfondo sessuale” nei confronti di alcuni allievi di un liceo di Latina.

Dopo la nota della Curia che ha avviato il procedimento di revoca nei confronti del docente, che è un diacono permanente, via Ezio conferma che si stanno “svolgendo approfondite indagini in ordine ai fatti denunciati”, ma che “la delicatezza del tema investigativo, la necessità di preservare la genuinità degli atti di indagine e l’imprescindibile esigenza di tutela delle persone coinvolte, impongono di mantenere il massimo riserbo sugli accertamenti in corso”.

Inutile dire quanta preoccupazione e sdegno la situazione abbia generato nell’ambiente scolastico e non solo, dopo che gli stessi alunni hanno fatto circolare le lunghe chat scambiate con il prof. In Procura intanto è stata depositata, a quanto si apprende da fonti esterne a Via Ezio, una fotografia che metterebbe in seri guai l’insegnante. (nella foto l’Aggiunto Carlo Lasperanza che coordina il team di magistrati specializzato nei reati contro i soggetti deboli)