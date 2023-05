La pioggia non rovina la festa del 1° maggio a Latina

LATINA – La pioggia non ha rovinato del tutto il 1° maggio a Latina. Annullata la festa in piazza e smontato il palco, la manifestazione si è tenuta al coperto e ha soddisfatto le segreterie confederali territoriali di CGIL, CISL e UIL che “ringraziano per la partecipazione le lavoratrici e i lavoratori, le pensionate e i pensionati, le studentesse e gli studenti, i giovani e tutti gli artisti e le band che hanno contribuito in modo determinante a un grande risultato, per nulla scontato a causa del maltempo; a tal proposito ringraziamo anche le strutture che ci hanno ospitato – il Circolo Cittadino e il locale ElPaso – che con la loro disponibilità ci hanno permesso di svolgere senza problemi tutte le attività programmate per la Festa dei Lavoratori”.

Il 1° maggio si era aperto con la tavola rotonda alla quale sono intervenuti i segretari generali territoriali di CGIL, CISL e UIL – rispettivamente Giuseppe Massafra, Roberto Cecere e Luigi Garullo – sui temi del lavoro e dello sviluppo del territorio: “La discussione di merito deve ripartire dalla base, dai bisogni dei lavoratori e dei cittadini, del loro benessere nei luoghi di lavoro e nella vita di tutti i giorni”, dicono i rappresentanti delle organizzazioni maggiormente rappresentative. “E’ proprio in quest’ottica che si parlato anche di quanto la mobilitazione che vedrà protagoniste CGIL, CISL e UIL il 20 maggio a Napoli sia importante non solo come mobilitazione in quanto tale, ma come impegno collettivo da assumere per raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissi: salute e sicurezza sul lavoro, basta infortuni, basta morti, un lavoro non più precario, dignitoso, con diritti e tutele per tutti; un sistema fiscale equo e progressivo, una sanità pubblica efficiente e un sistema scolastico pubblico che sia inclusivo, che contrasti le diseguaglianze sociali affinché tutti i giovani possano costruire basi solide per il proprio futuro”, concludono Cecere, Garullo e Massafra.

Tante le artiste, gli artisti e le band locali selezionati tra oltre 400 candidature che si sono esibiti. QUI IL VIDEO PUBBLICATO DAGLI ORGANIZZATORI