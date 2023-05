Pronto Soccorsi, Mitrano: “Bene il pacchetto Rocca da 23 milioni”

LATINA – “Dalla Regione 22 milioni e 900 mila euro, per un piano che sarà operativo a partire da mercoledì prossimo finalizzato a contrastare il sovraffollamento dei Pronto Soccorso. Un primo ed importante passo in avanti per emergere da una situazione drammatica”. Lo dice il Consigliere Regionale ed ex sindaco di Gaeta Cosmo Mitrano sul pacchetto di delibere approvato nella giornata di ieri e che prevede, inoltre, nuovi posti letto, articolati per diverse tipologie assistenziali, così da sgonfiare i reparti di medicina e chirurgia e creare spazi per i pazienti in emergenza.

“Il Progetto sperimentale gestione sovraffollamento dei pronto soccorso per rendere disponibili nuovi posti letto, articolati per diverse tipologie assistenziali, così da sgonfiare i reparti di medicina e chirurgia e creare spazi per i pazienti in emergenza. L’approvazione di questo pacchetto – prosegue Mitrano – rappresenta una prima risposta concreta contro il sovraffollamento dei Pronto Soccorso. Consapevole del fatto che la Regione Lazio, purtroppo, detiene “la maglia nera” nei tempi di attesa, confidavo ed auspicavo un cambio di rotta. Cosa che l’esecutivo Rocca, con il contributo e la collaborazione di tutti i suoi componenti, sta avvenendo anche in tempi celeri”.

E chissà se basterà a far fronte al continuo depauperamento delle risorse umane, dal momento che molti medici continuano ad abbandonare i reparti di emergenza per lavori meno stressanti e meglio retribuiti.