Latina, movida ad alto tasso alcolico, nel fine settimana il 20% dei conducenti trovato positivo

LATINA – Movida ad alto tasso alcolico a Latina e alla guida. E’ quanto emerge dagli ultimi controlli di polizia stradale e carabinieri che nel fine settimana hanno stilato un rapporto preoccupante: il 20% circa dei fermati aveva assunto alcolici o sostante alteranti ed era quindi alla guida in condizioni di non lucidità.

Nel capoluogo l’attenzione delle forze dell’ordine resta alta sia sulle aree del centro città che in quelle notoriamente luoghi di aggregazione giovanile.

In particolare venerdì e sabato, le pattuglie dei carabinieri del Comando provinciale di Latina hanno controllato Parco Falcone e Borsellino, Piazza del Popolo, Piazza San Marco e la zona dei Pub. Nel corso delle attività di controllo agli esercizi commerciali del centro cittadino per verificare il rispetto della normativa relativa alla somministrazione di bevande e al rispetto del divieto di vendita di alcolici ai minori, sanzionato un locale per “mancanza dei previsti apparecchi di rilevazione del tasso alcolemico”. Sono state identificate durante il fine settimana 57 persone e sottoposti a controllo 31 autoveicoli, contestate 20 violazioni di norme al Codice della Strada, ritirate 4 patenti e sottoposto a sequestro un’auto.

“I controlli – dicono dal Comando Provinciale di Latina – continueranno soprattutto durante il fine settimana e nelle fasce serali e notturne per prevenire i fenomeni delittuosi e reprimere i reati in materia di sostanze stupefacenti dando risposte concrete alla cittadinanza in tema di sicurezza urbana.