Fondi, finiscono nella scarpata, ma non c’è segnale: coppia soccorsa solo al mattino

FONDI – Sono rimasti tutta la notte nella scarpata dopo un incidente stradale avvenuto sull’Appia a Fondi. Impossibile muoversi con il buio totale e altrettanto impossibile lanciare l’allarme a causa dei cellulari isolati in una zona in cui il segnale non ha consentito nemmeno le chiamate di emergenza. E’ così che una coppia è stata salvata solo nella mattina di domenica, quando appena si è fatta luce, lui che era in buone condizioni è riuscito ad arrampicarsi e a raggiungere la strada.

Erano le 8 quando i vigili del fuoco sono intervenuti al km 126, hanno raggiunto la donna ferita rimasta nella scarpata, l’hanno stabilizzata e affidata ai sanitari del 118. Sul posto anche la polizia locale di fondi per svolgere i rilievi e chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.