Rogo nella notte a Santi Cosma e Damiano, distrutto un chiosco

SANTI COSMA E DAMIANO – Un incendio è divampato nella notte un chiosco-bar a Santi Cosma e Damiano. Era mezzanotte e mezza circa quando è partito l’allarme al Nue 112. Sul posto in via Pilone è arrivata la squadra territoriale dei vigili del fuoco di Castelforte che ha operato a lungo per avere ragione delle fiamme.

La struttura, un chiosco in legno, ha subito danni ingenti e ora si indaga sulle cause del rogo che sono ancora in fase di accertamento. Sul posto per le indagini anche i carabinieri.