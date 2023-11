Addio al dottor Franco Accorinti, medico a Latina e Formia

LATINA – Si è spento questa mattina nella sua abitazione di Latina, il dottor Franco Accorinti, per anni chirurgo vascolare all’Ospedale Santa Maria Goretti e direttore sanitario della clinica polispecialistica Casa del Sole di Formia. Aveva compiuto da poco novant’anni, ma lo spirito era quello di sempre, di chi ama e ha amato sempre la vita. Tra le sue passioni, quella per la musica, coltivata anche divenendo socio attento e presente del Campus Internazionale di Musica oggi Fondazione.

Ed è proprio il Campus a condividere il suo ricordo commosso: “Un dolore apprendere della scomparsa del dott. Franco Accorinti. Ha sempre considerato il Campus una famiglia e, sebbene negli ultimi anni non riuscisse più ad essere presente come un tempo, arrivava di frequente una sua telefonata per sapere come andavano le cose per la Fondazione, e non dimenticava mai di informarsi sulle nostre vite e sulle nostre famiglie. Tra le cose belle, nella storia del Campus, c’è anche questo bene che negli anni lo ha attraversato facendoci sentire tutti dentro la stessa storia e dalla stessa parte. Ci mancherà, dott. Accorinti”.

Franco Accorinti lascia l’amatissima e inseparabile moglie Maresa, la figlia Giovanna e il nipote Matteo.

I funerali saranno celebrati domani, mercoledì 22 novembre, alle 11,30 nella Chiesa del Sacro Cuore di Latina.