“Questo non è amore”, parte dalle scuole la campagna contro la violenza di genere della Polizia

LATINA – La Questura di Latina, nella settimana in cui ricorre la “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”, ha organizzato diverse iniziative sul territorio, volte ad informare e sensibilizzare i cittadini sul tema, nell’ambito della campagna permanente della Polizia di Stato “…Questo non è amore”.

L’iniziativa della Polizia di Stato si rivolge sia agli studenti delle scuole superiori interessate sia a tutti coloro che vorranno avere l’occasione di parlare con dei professionisti, anche solo per un consiglio. È infatti fondamentale la collaborazione di ogni cittadino per riuscire a prevenire con maggiore efficacia tali episodi di violenza, l’intento è anche quello di offrire alle donne maltrattate il supporto di operatori specializzati, nonché agevolare il contatto diretto con potenziali vittime.

Nel quadro delle iniziative promosse si terranno infatti due convegni dal titolo “Questo non è amore..” che avranno luogo, martedì 21 novembre presso l’Istituto “Einaudi Mattei” e venerdì 24 novembre presso il Liceo “G.B. Grassi”, alla presenza dei Dirigenti scolastici, del Questore Raffaele Gargiulo, della Dirigente della Squadra volanti della Questura di Latina, Dr.ssa Anna TOCCI, della Garante dell’infanzia e dell’adolescenza della Regione Lazio Dr.ssa Monica Sansoni, e di due esperte in psicologia e criminologia dr.ssa Erica STRAVATO e Dr.ssa Gabriella MARANO.

Non da ultimo, l’importante supporto del centro anti violenza “Donna Lilith”, associazione che da più di trentanni opera nel territorio di Latina e provincia per sostenere le donne che vogliono dire basta alla violenza di genere, che grazie alla presenza della Presidente Francesca INNOCENTI e della Responsabile Irene FUCSIA fornirà importanti testimonianze sul tema, descrivendo l’attività del centro ed il sostegno che questo può fornire alle vittime.

Nella giornata di sabato 25 novembre inoltre, presso il centro Commerciale “Latina Fiori”, sarà presente uno Stand informativo della Polizia di Stato, con personale qualificato della Questura, che fornirà informazioni sugli strumenti di tutela previsti dalle normative vigenti e distribuiranno gli opuscoli informativi predisposti per la circostanza dalla Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato.

La Polizia di stato, da sempre impegnata nell’attività di prevenzione e contrasto dei reati di violenza di genere, sostiene con incessante impegno l’attività di sensibilizzazione dell’opinione pubblica, con l’intento di superare gli stereotipi e i pregiudizi e per promuovere una nuova cultura di genere.