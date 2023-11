Reddito di cittadinanza, scoperta a Sezze una donna che ne beneficiava senza diritto

SEZZE – I Carabinieri di Sezze, affiancati dai colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Latina, hanno smascherato una signora di nazionalità rumena in merito al reato di indebita percezione del reddito di cittadinanza. Si è accertato che la donna era sprovvista di un requisito indispensabile per la concessione del beneficio, la residenza sul territorio nazionale da almeno dieci anni. I militari hanno subito segnalato il caso all’Inps per l’interruzione delle erogazioni e per il recupero delle somme indebitamente percepite.