Sicurezza del volo, al Comani di Latina una giornata dedicata

LATINA – Nella mattina di giovedì 23 novembre presso l’aeroporto militare “Enrico Comani” di Latina, si è tenuta una giornata dedicata alla Sicurezza del Volo, che ha visto la partecipazione, non solo di personale dell’Aeronautica Militare, ma anche di rappresentanti di Avio Superfici ed Aeroclub che insistono sul territorio pontino. Scopo dell’incontro, che si ripete con cadenza annuale nel “Mid Air Collision Avoidance Day”, Piano MACA, è quello di favorire “la condivisione tra tutti gli utenti che interessano lo spazio aereo del CTR di Latina le procedure di volo locali, il tutto finalizzato a ridurre al massimo gli eventuali conflitti di traffico”. Nel corso del 2023, si sono svolti più incontri presso le varie Avio Superfici ed Aeroclub limitrofi e l’appuntamento al 70° Stormo chiude, per quest’anno, il lavoro svolto dal personale dell’Ente in tema di Sicurezza del Volo.

“Il costante aumento del volume di traffico aereo – spiegano dall’aeroporto militare di Latina dove ha sede la prestigiosa Scuola di Volo – anche in considerazione della notevole diffusione nel campo civile del Volo da Diporto o Sportivo (VDS), rende sempre più attuale la potenzialità delle collisioni in volo, con conseguente necessità di intraprendere ogni possibile azione idonea ai fini della prevenzione. Alla luce di questi fattori, il meeting, dopo il saluto di benvenuto da parte del Comandante del 70° Stormo Colonnello Piota Giuseppe BELLOMO, ha dato spazio ad interventi del personale dello Stormo qualificato Sicurezza Volo (SV) e Air Traffic Management (ATM), mirati ad evidenziare le peculiarità dello spazio aereo pontino e a fornire un’analisi dei conflitti di traffico registrati localmente nel corso degli ultimi anni”.

Il 70° Stormo, avente sede sull’Aeroporto Militare “Enrico Comani” di Latina, è posto alle dipendenze del Comando Scuole dell’Aeronautica Militare e 3ª Regione Aerea con sede a Bari e da oltre sessant’anni assolve ai compiti istituzionali di selezionare e addestrare i futuri piloti militari dell’Aeronautica Militare, delle altre Forze Armate e Corpi Armati dello Stato e cadetti di altre Nazioni.