NORMA – Si svolgerà a Norma la II° edizione di “CANTUS – Natale, Musica e Tradizione” in programma per martedì 26 dicembre 2023, evento organizzato dall’Associazione Folklorica Norbensis con il Patrocinio del Comune di Norma.

Alle ore 16 del giorno di Santo Stefano la kermesse musicale in scena per le vie del Centro Storico e sulle piazze principali del paese lepino, in particolare in Via del Corso, Piazza Roma, L. go Caio Cestio e Piazza Plebiscito.

“L’evento è rivolto a tutti gli amanti del Natale, la sua storia e le sue tradizioni – dicono gli organizzatori – L’intento è quello di riscoprire, conservare e riproporre in chiave di lettura attuale le tipicità del Nostro Territorio, attraverso la festa, lo spettacolo, la musica e la danza”. Animeranno la festa gli Zampognari lepini di Carpineto Romano, gli Zampognari abruzzesi, la Banda S. Cecilia di Norma, la Compagnia di Danza Popolare Norbensis e la Scuola di organetto dell’Accademia di Arte Popolare Norbensis.