Formia, concerto di Natale del Gran duo Merveille

FORMIA – Giovedì 28 dicembre alle ore 19.00 la chiesa di Santa Maria ad Martyres a Maranola, interessata ultimamente dal restauro del presepe in terracotta policroma, ospiterà il concerto di Natale del “Gran Duo Merveille” composto dalle sorelle musiciste e terziarie francescane, Daniela e Raffaella Sabatini. Le artiste si esibiranno nei più noti ed amati brani natalizi di varie epoche e stili, dalle Laudi medievali ai contemporanei. Autentico “unicum” nel panorama musicale internazionale per la sua versatilità artistica e per il suo amplissimo repertorio a 360° di oltre un millennio di musica incentrato anche sulla musica sacra e religiosa, il Duo nel cui nome sono riuniti i titoli di due celebri capolavori di Schubert e Paganini, è costituito dalle sorelle Sabatini, Daniela (pianista e compositrice) e Raffaella (violinista) le cui biografie figurano nel “Dizionario Enciclopedico della Musica e dei Musicisti”. Una intensa e brillante attività concertistica, didattica e discografica a livello internazionale anche con Ensembles da loro costituiti e con prestigiose orchestre e con recitals tenuti anche alla presenza di Capi di Stato e religiosi di varie nazioni, in un’autentica missione musicale da sempre unita all’impegno sociale ed umanitario per diffondere in tutto il mondo la gioia e la bellezza della musica che le ha viste inoltre rappresentare la musica ed i musicisti durante il Giubileo degli Artisti alla presenza di San Giovanni Paolo II.

Con il suo programma variegato esteso in oltre 800 anni di storia della musica, il “Concerto di Natale”, promosso dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Formia, unisce la popolarità delle più note ed amate composizioni ispirate al Natale alla loro rara esecuzione nell’organico violino e pianoforte. Il programma è stato ideato dalle sorelle anche per sottolineare alcuni importanti anniversari del 2023.La serata si aprirà con un omaggio di Daniela Sabatini al Presepe storico del XVI sec. conservato nella Chiesa di S. Maria ad Martyres a Maranola con una sua composizione espressamente scritta per l’ occasione e suonata in prima mondiale dalla stessa autrice sullo storico organo della Chiesa. Seguirà un brano da lei scritto per l’ 800° anniversario del primo Presepe di Greccio ad opera di San Francesco d’Assisi, a cui segue la Pastorale dal “Concerto fatto per la Notte di Natale” di un altro grande compositore dell’epoca barocca Arcangelo Corelli (1653-1713), nel 370° anniversario della nascita e 310° anniversario della morte. A brani celeberrimi come il “Cantique de Noel” del francese Adolphe Charles Adam (1803-1856) del quale ricorre quest’ anno il 220° anniversario della nascita, a “Joy to the world” tratto dall’Oratorio “Messiah” di Georg Friedrich Handel ed alle Pastorali di S.Alfonso Maria de’ Liguori si alternano autentiche rarità musicali come il Corale di ispirazione francescana “In dulci jubilo” di Johann Sebastian Bach e la ”Lode a Gesù Bambino” di San Giovanni Bosco. Il concerto si conclude con “La Natività”, un altro omaggio di Daniela Sabatini al Presepe storico di Maranola, per culminare con la sua Fantasia “Christmas Carols” in cui sono trascritte e riunite le più amate melodie natalizie.