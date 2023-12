Latina, atmosfera d’arte (e non solo) nello Spazio Culturale Nicolosi

LATINA – Ultimi tre giorni per il Mercatino di Natale del quartiere Nicolosi dove il teatro e la musica si accompagnano con l’artigianato, l’arte e le produzioni locali. Dopo il concerto di Ambrogio Sparagna e il passaggio degli Zampognari, nella storica piazzetta di Via Corridoni, oggi spazio culturale, espongono Giuliana Bocconcello, Simonetta Massironi, Ersilia Sarrecchia, Elena Culmone, Orangioia, Sandro Arcieli, Francesca Piovan, Papiro Lab, Lisa Tibaldi, Analia Villar, Paola Acciarino. Presenti anche i produttori Ape d’Oro, la Cooperativa Cincinnato, Bontà Natura, Capol e i vinili di Freak Out. Nel giorno di chiusura domenica il 24 dicembre, alle 10,30 è prevista la colazione di Natale.

Dallo spazio culturale l’invito alla città di Ersilia Sarrecchia che da Modena dove vive è tornata per qualche giorno nel suo quartiere.

La manifestazione si svolge con il patrocinio del Comune di Latina, dell’Ater, del Consiglio Regionale del Lazio e grazie all’organizzazione di Spazio Culturale Nicolosi, teatro Ragazzi Latina, Lestra, Associazione Città Domani e Angolo di Chirone.