Ritratti Italiani, al Circolo Cittadino di Latina suona il Duo Armonico

LATINA – Si terrà domani, 23 dicembre, nell’auditorium Sante Palumbo del Circolo Cittadino di Latina, Ritratti Italiani, il concerto del Duo Armonico composto da Marco Bonfigli al clarinetto e Simone Salvatori alla chitarra. L’appuntamento che è promosso dall’Associazione Chitarra Pontina, è in programma alle 18. I due artisti suonano insieme per la prima volta insieme in Italia dopo numerosi successi all’estero.

Il duo Armonico – spiegano i due artisti – nasce nel 2022 con l’idea di esplorare le differenti sonorità e affinità tra due strumenti apparentemente differenti come la chitarra e il clarinetto, allo scopo di rivisitare e diffondere differenti repertori sotto un nuovo punto di vista.

Conta già all’attivo una serie di concerti tenuti in Italia e all’estero, coronati da una lunga tournée in Sud America recentemente terminata e la registrazione di un disco per l’etichetta DotGuitar, che sarà a breve presente su tutte le piattaforme digitali.