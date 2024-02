Gaeta città d’arte permanente espone La Gorgona Grezza di Igor Mitoraj

GAETA – Il Sindaco di Gaeta Cristian Leccese presenterà domani (venerdì 23 febbraio) il progetto “Blu, il Clima della Cultura – Tra Natura e Mito, Gaeta Città d’arte permanente. Al centro della conferenza che si terrà a Palazzo De Vio, in Piazza Cardinal De Vio, “Medusa” il nome dato a una serie di esposizioni e mostre che rappresenta uno dei punti di forza del progetto Gaeta Capitale italiana della Cultura 2026.

“Di straordinario impatto sarà l’esposizione al pubblico della Medusa di Mitoraj, una delle tre Gorgoni – anticipano dalla società consortile per azioni Cethegus – Questa splendida città può diventare un polo di attrazione turistico e culturale di ampio respiro 365 giorni l’anno, e fare rete con l’intero ecosistema sia dei comuni costieri che quelli dell’entroterra, proponendo nuovi sentieri e panieri per un turismo di qualità. Un percorso curato da Cethegus s.c.p.a. e numerosi stakeholders di caratura nazionale ed internazionale”, afferma Antonio D’Ettorre, responsabile Turismo di Cethegus, tra i soggetti organizzatori dell’evento che aggiunge: “L’effetto cumulativo di queste mostre ed esposizioni di alto livello può risultare estremamente positivo per la provincia di Latina e per l’economia del Lazio nel suo complesso, offrendo opportunità di crescita e promuovendo valori di inclusione e sostenibilità, che sono rilevanti non solo per l’economia attuale, ma anche in vista degli eventi futuri, come il giubileo del 2025 e al fine di plasmare un futuro più responsabile per il turismo”.

Il famoso bronzo di Mitoraj realizzato nel 2006 sarà esposto durante i lavori ai quali prenderanno parte con il sindaco Leccese, l’arcivescovo Luigi Vari, il presidente di Cethegus, Leonardo Valle, Giuseppe Daghino, Ceo di Happee Place Italy srl e in chiusura Pierluigi Carofano, curatore e docente della Scuola di specializzazione in Beni sorico-artistici dell’Univesrità di Siena