I ragazzi indipendenti di Casa Diaphorà Latina festeggiano Tiziano Ferro

LATINA – Dopo quattro anni di vita indipendente, un gruppo di ragazzi della Diaphorà di Latina è pronto a ideare, proporre e organizzare un proprio evento aperto a tutta la comunità. L’idea è una diretta Facebook con karaoke per festeggiare il compleanno di Tiziano Ferro, cantando insieme le sue canzoni. Mossi da un’autentica passione per il cantautore di Latina, Mirco e Federico, aiutati dai loro amici, hanno presentato il progetto all’associazione di cui fanno parte, chiesto il via libera, e ottenuto un convinto (e commosso) “sì”. La loro iniziativa è stata poi lanciata sui social con un post.

“Ciao a tutti siamo Mirco e Federico dell’ Associazione Diaphorà… Noi e i nostri amici, i ragazzi del 4 anno di Vita indipendente, vogliamo festeggiare il compleanno del nostro cantante preferito Tiziano Ferro in diretta Facebook! siete invitati tutti a collegarvi Giovedì 22 Febbraio 2024 ore 19:30 sul mio profilo: Mirco Feliciangeli. Non mancate ci divertiremo tantissimo insieme”.

“Che cosa desiderare di più, la realtà che supera l’immaginazione, hanno fatto tutto da soli – commenta il past-president di Diaphorà Bruno Mucci, che si è trovato davanti alla locandina realizzata dal gruppo dei “veterani” del progetto di Vita Indipendente per il quale l’associazione ha lavorato molto e che oggi è realtà – Siamo felicissimi, stiamo realizzando un sogno”.

Un obiettivo raggiunto dopo 18 anni di attività anche grazie alla costituzione di Casa Diaphorà – sede fisica inaugurata il 4 dicembre del 2022 – preceduta e accompagnata da una vera e propria “Accademia delle Autonomie”, un percorso formativo che sta permettendo ai ragazzi con disabilità, più maturi e pronti, di sperimentare la convivenza e l’autonomia. L’evento “Musica e karaoke” è la prova che tutto sta funzionando.