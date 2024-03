Giornata in memoria delle vittime del coronavirus, la direttrice della Asl Cavalli: “Ci ricorda l’importanza del Servizio Sanitario Nazionale”

LATINA – Ricordare le vittime del coronavirus anche per guardare al futuro del servizio sanitario nazionale. La direttrice generale della Asl di Latina, Silvia Cavalli lo ha ricordato nel suo intervento al teatro Ponchielli di Latina dove si è celebrata questa mattina la “Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia di coronavirus”, fatta coincidere con la Giornata dell’Unità Nazionale, della Costituzione dell’Inno e della Bandiera. La manifestazione alla quale hanno preso parte tutte le autorità cittadine e provinciali e molti i sindaci del territorio, ha avuto come protagonisti i sanitari della Asl di Latina e le forze dell’ordine che sono stati protagonisti nell’assistenza al cittadino durante la pandemia.

In apertura della manifestazione presieduta dal Prefetto di Latina Maurizio Falco le musiche eseguite dall’orchestra e dal coro della scuola Alessandro Volta, poi il saluto del dirigente scolastico Gennaro Guarino, hanno preceduto l’intervento della direttrice generale della Asl di Latina che ripercorrendo le fasi della pandemia ha voluto lasciare agli studenti un messaggio su tutti: l’importanza di tutelare un sistema sanitario, quello italiano, basato sull’universalità, sull’uguaglianza e sull’equità.

Applausi quando la direttrice generale della Asl Cavalli ha ricordato l’impegno di due sanitari del Goretti che sono stati insigniti nel titolo di Cavalieri al Merito della Repubblica Italiana proprio per il loro impegno nel periodo della pandemia, la dottoressa Miriam Lichtner (oggi direttrice di Malattie Infettive al Sant’Andrea di Roma) e il dottor Antonio Sabatucci (ora in congedo).

Anche la sindaca di Latina Matilde Celentano, nella doppia veste di medico e di prima cittadina, ha dedicato il momento centrale del suo discorso all’importanza di tutelare sempre la sanità pubblica, un compito che spetta alla politica, e ha ricordato l’infermiera Lorella Molinari tra le vittime pontine del Coronavirus.

In chiusura, prima della consegna delle onorificenze al Merito della Repubblica Italiana a cittadini pontini che si sono distinti nel periodo della pandemia, il prefetto di Latina Maurizio Falco ha ricordato con commozione i giorni dell’esplosione della pandemia in nord Italia vissuti quando era prefetto di Piacenza: “In quei giorni morì il sindaco della città di Ferriere, porto con me sempre questo peso”.

Dal Prefetto Falco il ringraziamento ai sanitari: “E’ stata una vera e proprio guerra, veloce, che speriamo di aver vinto per sempre”.

LE ONORIFICENZE

Le onorificenze al Merito della Repubblica concesse a cittadini pontini dal Presidente Sergio Mattarella sono andate a :

Cavaliere della Repubblica Italiana signor Michele Maddalena pensionato della Pubblica Istruzione residente nel comune di Formia;

Cavaliere della Repubblica Italiana dottor Carlo Falovo ispettore presso il Ministero dell’Agricoltura e della sovranità alimentare e delle foreste residente nel comune di Fondi;

Cavaliere della Repubblica Italiana luogotenente dell’Aeronautica Militare Antonio Matteis in servizio presso la Procura Generale militare Corte militare di Appello di Roma residente nel comune di Itri;

Cavaliere della Repubblica Italiana dottor Raul De Michelis comandante della polizia locale di Cisterna di Latina residente nel comune di Cisterna;

Cavaliere della Repubblica Italiana luogotenente carica speciale dell’Arma dei Carabinieri in quiescenza Giuseppe Santese residente nel comune di Aprilia;

Cavaliere della Repubblica Italiana maresciallo capo dell’Arma dei Carabinieri Emanuele Ciervo in servizio a Roma presso la stazione Carabinieri Polizia militare dello Stato Maggiore dell’Aeronautica residente nel comune di Aprilia;

Cavaliere della Repubblica Italiana luogotenente carica speciale dell’Arma dei Carabinieri Vitaliano Ranucci in servizio a Roma presso il raggruppamento unità difesa residente nel comune di Aprilia;

Cavaliere della Repubblica Italiana luogotenente carica speciale dell’Arma dei Carabinieri Amedeo Mauro comandante della stazione dei Carabinieri presso la quarta Brigata dell’Aeronautica Militare di Borgo Piave, residente nel comune di Latina;

Ufficiale della Repubblica Italiana assistente amministrativo Marco Rossi in servizio presso il Ministero dell’Agricoltura la sovranità alimentare e delle foreste residente nel comune di Aprilia.