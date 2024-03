Latina, il calendario delle celebrazioni per la Settimana Santa 

LATINA – Con la Domenica delle Palme e della Passione del Signore è iniziata la Settimana Santa, ricca di riti, che vede il vescovo Mariano Crociata presiedere le celebrazioni in cattedrale e nelle concattedrali (ieri a Sezze), secondo il seguente calendario:

– Mercoledì Santo, ore 17,30, nella Cattedrale di S. Marco la Messa Crismale, concelebrata con tutti i presbiteri e diaconi residenti in Diocesi.

– Giovedì Santo, ore 17.00, nella Concattedrale di S. Maria, a Priverno, sarà celebrata la Messa In Coena Domini.

– Venerdì Santo, ore 18.00, nella Cattedrale di S. Marco, Azione liturgica della Passione del Signore. Invece, la sera alle 21.15, a Latina, sempre il Vescovo Crociata guiderà la Via Crucis cittadina, con partenza dalla chiesa del Sacro Cuore e arrivo alla Cattedrale di S. Marco.

– Sabato Santo, ore 22.30, nella Cattedrale di S. Marco la Veglia Pasquale.

– Domenica di Risurrezione, ore 10.00, nella concattedrale di S. Cesareo, a Terracina, per la Messa del Giorno.

VENERDI’ SANTO – Circa il Venerdì Santo, è tradizione la Via Crucis cittadina. Oltre Latina, a Terracina si terrà alle 19.00 con partenza dalla Chiesa del Purgatorio; a Priverno, alle ore 20.30, partendo dalla Concattedrale di Santa Maria; a Cisterna, si inizia alle 20.30 partendo da San Francesco per arrivare alla Chiesa di Santa Maria Assunta. A Sezze, invece, la Via Crucis delle parrocchie cittadine, per ragioni organizzative, si è tenuta ieri sera con partenza dalla chiesa di San Pietro.