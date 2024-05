I ragazzi del Galilei-Sani di Latina in apprendistato alla Tecno Electric

LATINA – Tecno Electric rinnova il percorso formativo con l’IIS Galilei-Sani di Latina che va oltre la consueta Alternanza Scuola Lavoro e diventa Classe Apprendistato. Per il secondo anno consecutivo i ragazzi di V classe dell’Istituto di Istruzione Superiore di Latina, per due giorni alla settimana, fanno lezione all’interno dell’azienda: “Così ricevono formazione specialistica e possono fare esperienza sul campo, oltre a percepire una retribuzione proporzionale al loro impegno”, dicono da Tecno Electric che dal 1987 progetta, realizza e mantiene impianti elettrici, idraulici, di condizionamento e automazione per enti e industrie soprattutto nei settori chimici e farmaceutici.

“Il piano formativo degli studenti – spiegano ancora dall’azienda – viene arricchito sia in ampiezza che in profondità. Possono confrontarsi con formatori di grande livello, ascoltare contenuti tecnici innovativi, toccare con mano le problematiche e le soluzioni che un progettista, un Project Manager o un tecnico specializzato vivono quotidianamente sul luogo di lavoro. L’apprendimento integra nella giusta misura nozioni teoriche e pratiche, e consente ai ragazzi di imparare, e di dimostrare il proprio valore. La valutazione dei ragazzi, del loro livello di comprensione e di apprendimento, è condotta sul piano delle competenze e dei comportamenti, secondo criteri stabiliti, oggettivi, che sia gli Studenti che i Docenti possono comprendere e condividere. Proprio nell’ottica della valorizzazione dei talenti Tecno Electric offre, per chi lo vorrà, la possibilità di un impiego a tempo pieno in azienda, una volta completato il percorso scolastico”.