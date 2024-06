Datore di lavoro indagato per lesioni colpose e omissione di soccorso, un rullo avvolgiplastica ha strappato l’arto al bracciante

LATINA – E’ indagato per lesioni colpose e omissione di soccorso il datore di lavoro del bracciante agricolo indiano scaricato davanti casa dopo che lunedì pomeriggio, mentre lavorava in campagna, è rimasto con il braccio incastrato in un macchinario avvolgiplastica a rullo, trainato da un trattore, che gli ha strappato l’arto destro. Il giovane, di 31 anni, residente a Cisterna, era stato abbandonato in piena emorragia e semincosciente davanti alla sua abitazione mentre la moglie che assisteva alla scena urlava e chiedeva aiuto. “credevo lo portassero in ospedale, invece lo hanno scaricato davanti casa”, ha poi raccontato ai carabinieri la donna. Unico gesto pietoso, anche se la scena è cruenta e racconta lo scarsissimo valore dato alla persona, il braccio era stato raccolto e messo in una cassetta per ortaggi scaricata anche quella con lui. E’ qui che un connazionale ha dato l’allarme al 112 attivando la catena dei soccorsi, altrimenti sarebbe morto.

Arrivano ora i primi risultati dell’inchiesta dei carabinieri coordinata dalla Procura della Repubblica di Latina dopo i fatti avvenuti in un’azienda agricola al confine tra i comuni di Cisterna e Latina. Sul posto anche la Flai Cgil che per prima, nel pomeriggio di lunedì 17 giugno, ha dato notizia dell’orrore avvenuto e che ieri pomeriggio ha incontrato il prefetto Maurizio Falco. Hanno chiesto la cittadinanza italiana immediata per il bracciante agricolo e per sua moglie.

Mentre il giovane uomo resta ricoverato in prognosi riservata all’ospedale San Camillo di Roma dove è stato impossibile riattaccare il braccio, reazioni sono arrivate da ogni parte: orrore, condanna, richiesta di giustizia le parole più usate.