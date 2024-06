Maltrattamenti e abuso dei mezzi di correzione, condanna per due maestre della scuola di Pontenuovo

SERMONETA – Sono state condannate le due maestre della scuola “Donna Lelia Caetani” di Pontenuovo a Sermoneta chiamate a rispondere una di maltrattamenti, l’altra di abuso dei mezzi di correzione. Per la prima ritenuta colpevole per il reato più grave, la pena di due anni di reclusione con la sospensione condizionale, mentre per la seconda tre mesi.

La sentenza è arrivata dopo un’ora di camera di consiglio al termine del procedimento nato da un’indagine condotta dei carabinieri dopo le denunce sporte da alcuni genitori per fatti avvenuti nel 2016. Frasi offensive e mortificanti nei confronti dei bambini e minacce agli atti del processo per la maestra più anziana, una 66enne, mentre l’altra avrebbe afferrato alcuni bambini per le braccia trascinandoli.

I legali avevano cercato di ridimensionare le accuse. Le due donne sono state condannate alle spese processuali e al risarcimento del danno in solido con il Ministero dell’istruzione come chiesto dalle parti civili.