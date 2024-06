Violenza ai Pub, 16enne picchiato con una bottiglia di vetro, si cerca l’aggressore

LATINA – Una sequenza di violenza inaudita quella registrata nella notte tra sabato e domenica nella zona dei Pub di Latina, vittima un ragazzo di appena 16 anni rimasto ferito gravemente al volto. Sul posto in Via Emanuele Filiberto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato le indagini e cercano l’aggressore che si è dato alla fuga.

I fatti dopo una discussione per futili motivi nel corso della quale un ragazzo ha puntato un coltello al fianco della vittima costringendola ad uscire dal pub in cui si trovava, poi una volta all’esterno, ha afferrato una bottiglia colpendola al volto.

Per il minorenne si è reso necessario l’intervento di un’ambulanza del 118. Al pronto soccorso dell’ospedale di Latina gli è stata riscontrata la frattura del setto nasale e la rottura di alcuni denti. Sono in corso le indagini per individuare l’aggressore.