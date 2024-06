2 giugno, festa in Piazza della Libertà, il Prefetto Falco: “Diffondere la rete delle persone del fare”

LATINA – Una pioggia sottile ha accompagnato le celebrazioni del 2 giugno a Latina nel 78° anniversario della Fondazione della Repubblica, in Piazza della Libertà su iniziativa della Prefettura e in collaborazione con il Comune. La manifestazione ha avuto inizio con lo schieramento delle forze armate e delle forze di polizia per gli onori al Prefetto cui ha fatto seguito la cerimonia dell’Alzabandiera e la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica.

In chiusura sono state consegnate le Onorificenze al Merito della Repubblica Italiana a venti cittadini della provincia di Latina, quindi il tradizionale e spettacolare momento dello srotolamento della bandiera tricolore sulla facciata del Palazzo del Governo ad opera degli specialisti dei vigili del fuoco.

Il Prefetto Falco Maurizio Falco nel suo discorso ha voluto ringraziare chi ogni giorno si adopera in tutti i settori per far funzionare la macchina dello Stato democratico.

IL DISCORSO – Viviamo un contesto che accelera troppo, rischiando di non dare il giusto spazio al

merito delle tante cose fatte insieme come Comunità.

E se il termine sicurezza continua ad essere paradigma di tante richieste di protezione,

ed allo stesso tempo, ambizione sociale, vuol dire che contiene in sé le aspirazioni

fondamentali di una democrazia avanzata che punta:

allo sviluppo armonico dei territori;

a cogliere le opportunità dell’innovazione tecnologica nel benessere diffuso;

alla condivisione dei diritti essenziali della persona;

alla giustizia reale e distributiva;

alla pace sociale;

alla capacità di reazione organizzata e proporzionata contro chi minaccia questo

benessere secondo i principi solenni della Costituzione.

Certo, riflettevo stamani, non si ragiona oggettivamente se, al di là delle preoccupate

visioni di prospettiva, dimentichiamo le fatiche enormi che sono spese

quotidianamente dai tanti protagonisti della gestione di un presente così complesso.

E questo due giugno intendo dedicarlo, in particolare, a tutti quelli che

quotidianamente tengono in piedi a vario titolo e responsabilità la macchina dello

Stato democratico in Provincia.

Nel salutare l’arrivo in terra pontina del nuovo Questore Fausto Vinci, che da subito ha

messo la sua grande esperienza professionale al servizio della Comunità, colgo

l’occasione per ringraziare il Presidente del Tribunale Chiaravalloti: che ci saluterà a

brevissimo per andare a ricoprire il prestigioso incarico di presedente del Tribunale di

Reggio Calabria.

Oggi infatti non è con noi perché sta preparando un trasloco non semplice ma

comunque ha voluto che fosse con noi a commemorare il due giugno il dottor

Masone, vice Presidente del tribunale di Latina.

Altri colleghi ed amici si sono già succeduti in questi miei quattro anni di servizio che

ho trascorso qui, (Magistrati, Vertici delle Forze dell’ordine e dei presìdi militari,

Dirigenti della ASL, degli Uffici provinciali dello Stato, Sindaci) e non me ne vorranno se

non li citerò per motivi di tempo.

Questo è il percorso, il destino, delle Istituzioni di garanzia; mantenere accesa senza

soluzione di continuità la macchina dello Stato; rendendola credibile ed efficace per

rinsaldare i pilastri della democrazia nelle Comunità; lasciando eredità di metodo di

lavoro e, se possibile, di affetti.

Senza troppo scomodare Ugo Foscolo, possiamo ben dire che tutti hanno avuto come

stella polare le parole che ogni festa della Repubblica il Capo dello Stato indirizza,

attraverso i Prefetti, alle Comunità delle Province, per il diffuso rafforzamento del

senso della Patria e della coesione nel nostro Paese.

Devo dire che il sentimento della rappresentanza ed il senso della responsabilità si fa

più orgoglioso e sempre più carico, quindi, di ricadute emotive.

E’ un processo di professionalizzazione in divenire, che vuole gli uomini delle

responsabilità sempre più aggiornati ed aperti alle nuove sfide.

Che sono innumerevoli;

Pensate, accanto alle due guerre in atto ad un passo da casa nostra, ci sarà anche il

grande e prolungato evento giubilare;

che sicuramente impatterà con significativa “risacca” anche sulla organizzazione della

nostra provincia.

Dovremo tutti giocare il più possibile d’anticipo perché non si potrà sempre lamentare

carenza di risorse sufficienti per garantire le performances necessarie.

Quando la risposta non può essere solo quantitativa si impone maggiormente la:

Coesione istituzionale;

Qualità della risposta professionale di ciascun comparto;

un regime di selezione delle priorità che non abbandoni alcun obbiettivo ma che

consenta di coniugare necessità immediate con scenari di sviluppo sostenibile e

duraturo.

Ancora una volta, in quel contenitore generale che individuiamo con il termine

sicurezza, si fanno avanti esigenze collegate sicuramente ad un più capillare controllo

del territorio: ed il quotidiano lavoro svolto con gli uomini in divisa ed i loro vertici così

presenti e capaci, sono il miglior conforto ai fini delle riflessioni richiamate.

Peraltro, ancora una volta, il Ministero dell’Interno ha Comunicato che l’imminente

estate vedrà la nostra Provincia come beneficiaria di un potenziamento interforze che

certamente concorrerà alle maggiori esigenze in provincia.

Ma altrettante priorità sono riferibili, e non secondariamente, all’obbiettivo collegato

ad una migliore fruizione dei servizi collegati ai servizi pubblici essenziali;

Penso agli sforzi compiuti dagli amici del comparto della salute pubblica, peraltro di

recente festeggiati a livello nazionale per la qualità della risposta nella prevenzione e

lotta alle malattie coronariche. (Fischieranno le orecchie alla Direttrice Cenciarelli ed

al Professore ed amico Francesco Versaci: pilastri di una squadra che non vuole

cullarsi sugli allori ma continuare a crescere nella offerta di qualità in questa Provincia)

Penso ancora alla fruibilità delle infrastrutture esistenti e da completare, sia di

mobilità che di accoglienza-multi fattoriale. (migrazione, di supporto stagionale alle

aziende agricole).

Penso pure agli sforzi dovuti per accrescere la capacità attrattiva delle nostre

comunità turistiche insulari e rivierasche per potenziarne i servizi pubblici e privati

senza comprometterne l’assetto ed equilibrio ambientale ed economico dei territori.

Ecco, tutto questo è strettamente collegato anche alla nostra capacità di essere

protagonisti non solo nell’emergenza ma soprattutto nella programmazione.

E qui è chiaro il nostro riferimento alle opportunità offerte da circa 400 progetti di

finanziamento europei del PNRR: che saranno una adeguata cartina al tornasole di

come il Sistema Paese può e vuole intendere il concetto di rilancio dello sviluppo nella

Legalità e trasparenza, anche in terra Pontina.

Il Paese ha bisogno di stringersi con le sue migliori capacità: alcune straordinarie sono

presenti proprio nella nostra provincia. Oggi so che sono presenti, ad esempio, i

rappresentanti degli ordini professionali accanto ai tradizionali enti ed associazioni

come la Camera di Commercio, Unindustria, ANCE ed altri che forse colpevolmente

sto dimenticando.

Cerchiamo di raggiungere uno storico obiettivo per il quale nessuno potrà attribuirsi

meriti esclusivi di un auspicato successo tutto da solo;

Così come nessuno potrà additare le colpe di un eventuale fallimento soltanto a chi

c’era prima di lui, ovvero al suo avversario politico del momento.

Per una veloce amministrazione, la strada è l’abbandono dell’inerzia di competenze

non in linea con la richiesta accelerazione nella legalità: e qui il ruolo di controllo dei

sindacati dei lavoratori continua ad essere fondamentale sia per il mantenimento dei

posti di lavoro che per la difesa della dignità dei lavoratori.

Li ringrazio per le diverse occasioni in cui hanno partecipato attivamente alla tutela di

siti industriali strategici insieme alle Istituzioni regionali, così come per gli approcci

innovativi sulla sicurezza del lavoro che all’interno dell’Ente bilaterale hanno avallato,

sino a creare best practices nazionali.

Un interscambio collaborativo tra istituzioni e competenze, anche private, alla

conquista dei traguardi che nuove risorse europee stanno veicolando, che non

ammette alibi per rimandare la sfida;

Esiste dunque solo la possibilità di stringere immediatamente i bulloni della

cooperazione racchiusa nei cerchi concentrici di una Governance territoriale e

centrale, e nel costante dialogo con quella delle Istituzioni Europee che tra sette giorni

andranno a rinnovarsi in un contesto geopolitico non ancora rasserenato dai conflitti

in essere.

Grazie ancora, allora, per quello che ciascuno di voi fa per essere sempre più

competitivi, nello spirito migliore della tradizione di questa terra e nel solco delle

indicazioni che il nostro Capo dello Stato ha tracciato, festeggiando la nostra

democrazia.

Viva l’Italia.

Nel pomeriggio l’esibizione, nei giardini della Prefettura, del Tenore Aldo Caputo accompagnato al pianoforte dal pianista Roberto Corlianò; l’evento è stato allietato dagli studenti del Liceo musicale Alessandro Manzoni di Latina che suoneranno brani preparati, per l’occasione, dai professori della scuola.