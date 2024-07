Consiglio comunale a Cisterna, un minuto di silenzio per Satnam

CISTERNA – È iniziata con un minuto di silenzio in ricordo di Satnam Singh la seduta di Consiglio comunale svolta ieri pomeriggio a Cisterna

Il sindaco ha poi comunicato le iniziative a supporto della famiglia dell’indiano vittima dell’incidente sul lavoro e del mancato soccorso, ha ricordato il conto corrente attivato per dare un aiuto economico alla famiglia (disponibile nella home page del sito web comunale) e – se ci saranno i presupposti – la costituzione di parte civile nel processo.

Ha poi ricordato una serie di iniziative in corso dall’ultima riunione di Consiglio, come l’attivazione di Cisterna Digitale per agevolare l’accesso e la fruizione dei servizi on line tramite facilitatori disponibile in Biblioteca comunale e in alcune zone decentrate, l’inaugurazione dei campetti sportivi annessi alla scuola Plinio, tornati in funzione dopo decenni di abbandono, e la targa in ricordo del giovane Moses Kamarà, il voto favorevole al nuovo atto aziendale proposto dalla ASL nella recente conferenza dei sindaci, il voto contrario invece ad Acqualatina che prevedeva un aumento del 10% delle tariffe per i prossimi 4 anni, l’adesione alla convenzione Consip per il rinnovamento ed efficientamento di tutta l’illuminazione pubblica comunale, l’avvio dei lavori nell’area del mercato settimanale, l’arrivo dei primi defibrillatori che presto verranno collocati in punti nevralgici della città, l’eliminazione entro il mese di luglio di tutti i cassonetti con l’avvio della raccolta differenziata porta a porta dei rifiuti su tutto il territorio comunale.

Infine sulle cosiddette “buche” ha informato che la pausa dei lavori iniziati nella parte adiacente al Palazzo Comunale per la realizzazione di un auditorium e parcheggio, è stata causata dalla presenza di cavi telefonici ed elettrici di diverse compagnie che hanno richiesto del tempo per i necessari accordi per il trasferimento, ma che comunque si sta intervenendo nella restante area, mentre il roseto è stato trasferito in Piazza Mascagni e gli alberi verranno ripiantati nel parco di San Valentino.

Il consigliere Merolla ha voluto ricordare tutti i morti sul lavoro, la 65esima ricorrenza della concessione della Medaglia d’argento al valor civile, ha inoltre chiesto informazioni sulle colonie estive e su eventuali interventi strutturali al cimitero.

Su questo punto ha risposto l’assessore Santilli informando dello stanziamento di 500mila euro per il cimitero di cui circa 300 per la chiesa. Si inizierà con un intervento di manutenzione e impermeabilizzazione, ma anche di restauro della chiesa e del portale dell’ingresso, in aggiunta ad interventi già svolti di recente in altri lotti.

Di Cori ha posto il problema di alcune strutture sportive private fuori norma urbanistica, oltre ai lunghi tempi di attesa per il rilascio delle carte di identità, mentre Antenucci ha chiesto informazioni sull’intestazione dell’auto di rappresentanza della Cisterna Ambiente che, come ha reso noto il sindaco, ha avuto il cambio di proprietà interamente a carico personale del direttore dell’azienda.

L’assessora Krilic, in merito alle attività estive per minori, ha informato che non è ancora giunto il contributo regionale previsto, per questo – quando verrà erogato – sarà emesso un avviso per il rimborso a chi avrà frequentato i centri estivi.

L’assessore Capuzzo ha spiegato come le attese per il rilascio della carta d’identità elettronica non sia causata da strumentazione obsoleta ma da una procedura ministeriale e situazioni personali più complesse rispetto al passato, nonché da una penuria di impiegati. Ciò nonostante siamo in linea con gli altri comuni, che sono stati organizzati vari open day che hanno riscosso successo con circa 170 documenti rilasciati ciascuna volta e che a breve se ne terrà un altro.

Quindi il presidente del Consiglio Mancini ha dato il via all’esame dei punti all’ordine del giorno.

Dopo l’approvazione dei verbali della seduta precedente, la consigliera Maria Renè Carturan ha ufficializzato il suo passaggio dall’UDC a Noi Moderati, e successivamente c’è stata la presa d’atto della modifica della composizione dei gruppi consiliari, della conferenza dei capigruppo e delle commissioni consiliari.

Ad illustrare i tre punti sul bilancio, è stata l’assessora Innamorato che ha illustrato le due variazioni, una per i servizi sociali riguardante un finanziamento del Ministero dell’Interno per il progetto Rete SAI e un altro per gli asili nido. L’altra variazione invece sblocca e consente l’affidamento di importanti lavori pubblici come la riqualificazione del campo sportivo e pista di atletica del San Valentino, la manutenzione straordinaria del tratto dell’Appia Nord dall’intersezione con la tangenziale al monumento ai Caduti sul lavoro, lavori di adeguamento della videosorveglianza, restauro della Fontana Biondi ed altro.

Approvata anche la salvaguardia degli equilibri di bilancio in linea con quello di previsione già deliberato nel dicembre scorso.

All’unanimità la restrizione del vincolo sull’impianto di depurazione dei reflui oleari dei frantoi Lepini realizzato in località Cerciabella nella seconda metà degli anni ’90 e mai entrato in funzione. Come pure all’unanimità sono stati approvati i nuovi regolamenti sul Verde e Paesaggio, e sul Palio dell’Anello, entrambi con l’adeguamento alla tutela e salvaguardia degli animali e del verde pubblico, inteso anche come elemento di arredo e architettura urbana.

Ha concluso l’assise l’approvazione delle controdeduzioni alle osservazioni giunte da privati sul Piano Particolareggiato Esecutivo relativo agli ambiti di completamento funzionale, ricucitura e riqualificazione urbanistica in corrispondenza dei nuclei spontanei.