Latina Ambiente, il Comune si costituirà parte civile

LATINA – Il sindaco di Latina Matilde Celentano ha reso noto che il Comune si costituirà parte civile nel processo per il fallimento della Latina Ambiente: “Nel processo sul fallimento della Latina Ambiente come Comune di Latina daremo seguito alla delibera del commissario Valente chiedendo la costituzione di parte civile in qualità di parte offesa. Il parere legale chiesto per avere un quadro delle possibilità e delle conseguenze di eventuali azioni ha chiarito che la costituzione di parte civile per l’ente in questo procedimento era una possibilità, ma non un atto necessario”.